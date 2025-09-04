Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico
Durante una visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que Trump busca "declarar la guerra" a esos grupos terroristas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, denunció a Nicolás Maduro como "un fugitivo de la justicia de Estados Unidos" durante una visita a Ecuador. El funcionario destacó que "no solo perseguirán a narcotraficantes que utilizan pequeñas lanchas rápidas".
Las declaraciones del funcionario estadounidense, uno de los principales personajes involucrados en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, se dieron luego de que el país norteamericano designara a dos bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas.
Información en desarrollo...