Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

El secretario de Estado, Marco Rubio, denunció a Nicolás Maduro como "un fugitivo de la justicia de Estados Unidos" durante una visita a Ecuador. El funcionario destacó que "no solo perseguirán a narcotraficantes que utilizan pequeñas lanchas rápidas".

Las declaraciones del funcionario estadounidense, uno de los principales personajes involucrados en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, se dieron luego de que el país norteamericano designara a dos bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas.

Información en desarrollo...