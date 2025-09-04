HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin guion con Rosa María Palacios
Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Marco Rubio nombra a Nicolás Maduro como "fugitivo de la justicia de Estados Unidos" por narcotráfico

Durante una visita a Ecuador, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que Trump busca "declarar la guerra" a esos grupos terroristas.

Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense", afirmó Rubio. Foto: Composición LR/AFP.
Maduro es un "fugitivo de la justicia estadounidense", afirmó Rubio. Foto: Composición LR/AFP. | Composición LR

El secretario de Estado, Marco Rubio, denunció a Nicolás Maduro como "un fugitivo de la justicia de Estados Unidos" durante una visita a Ecuador. El funcionario destacó que "no solo perseguirán a narcotraficantes que utilizan pequeñas lanchas rápidas".

Las declaraciones del funcionario estadounidense, uno de los principales personajes involucrados en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, se dieron luego de que el país norteamericano designara a dos bandas ecuatorianas como organizaciones terroristas.

Información en desarrollo...

Notas relacionadas
Empresario peruano de Barrios Altos pasó de la pobreza a liderar negocio millonario en Miami y volverse cantante

Empresario peruano de Barrios Altos pasó de la pobreza a liderar negocio millonario en Miami y volverse cantante

LEER MÁS
Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

Fueron a arreglar un trámite migratorio de hace 11 años y su esposo terminó en Alligator Alcatraz del ICE en EEUU

LEER MÁS
Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

¿Trasplantes como pasaporte a la inmortalidad? Audio filtrado entre Xi Jinping y Putin revela teoría para vivir 150 años

LEER MÁS
Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

LEER MÁS
Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

LEER MÁS
Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

LEER MÁS
Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota