El congresista republicano Carlos Giménez advirtió que Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles “tienen los días contados”, como consecuencia de las acciones militares y diplomáticas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela.

Mediante una publicación en su cuenta oficial en X, el miembro de la Cámara de Representantes acusó al régimen de Venezuela de liderar una organización “narcoterrorista” que amenaza la seguridad en territorio estadounidense, por lo que justificó el despliegue naval y militar en el mar Caribe.

Carlos Giménez asegura que Nicolás Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados”

Durante una entrevista con 'NTN24', el congresista afirmó que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe forma parte de una estrategia concreta para contener el narcotráfico y debilitar estructuras como el Cártel de los Soles. “Es claro que el cartel existe y que está encabezado por Nicolás Maduro. Negarlo es como decir que la Tierra es plana”, declaró.

Giménez aseguró este 2 de septiembre que Maduro es un mandatario “ilegítimo” y que tanto él como su presunta organización criminal denominada Cártel de los Soles “deberían estar preocupados” ante un inminente aumento de la avanzada norteamericana y sus aliados contra el tráfico de drogas. “¡Hay más por venir! Los días de este payaso están contados”, escribió.

Carlos Giménez advirtió a Nicolás Maduro tras el despliegue naval de Estados Unidos. Fuente: X

Carlos Giménez critica a Gustavo Petro

En la entrevista del 28 de agosto, Giménez aprovechó la coyuntura internacional para elevar sus críticas hacia el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó de colaborar indirectamente con el régimen venezolano al no denunciar su ilegitimidad ni la existencia del Cártel de los Soles.

“Petro debe denunciar a Nicolás Maduro porque es ilegítimo, perdió las elecciones y se ha negado a entregar el gobierno al presidente verdadero, que es Edmundo González, y a la vicepresidenta, María Corina”, expresó. Sin embargo, dejó en claro que no acusó al mandatario colombiano de colaborar directamente con Maduro, sino que, según dijo, “parece estar dispuesto a ayudar al Cártel de los Soles”.