El régimen de Maduro enumeró una lista de incongruencias en el vídeo del ataque publicado por Donald Trump. | Composición LR | Gerson Cardoso

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, denunció este miércoles una serie de errores e incongruencias en el video compartido por el presidente Donald Trump, que muestra el ataque de la Marina de Estados Unidos contra una embarcación cargada de droga y supuestos integrantes del Tren de Aragua en el mar Caribe.

Durante su programa 'Con el mazo dando', el integrante del régimen de Nicolás Maduro mostró capturas del video y cuestionó la veracidad de las imágenes. "Si van a imponer una mentira, al menos que la estructuren bien", dijo.

Cabello cuestiona número de tripulantes y uso del término "buque" en el video

Diosdado Cabello criticó que el video difundido por Estados Unidos hable de once presuntos criminales abatidos, cuando, según las imágenes mostradas en su programa, solo se observan cinco personas a bordo de la embarcación. Para él, este es uno de los errores más evidentes del material, que pone en duda la veracidad del operativo divulgado por Donald Trump.

Además, el funcionario chavista cuestionó que la embarcación haya sido descrita como un "buque", cuando en realidad —según sus palabras— se trata de un peñero, una lancha pesquera pequeña, sin cabina ni capacidad para albergar tantas personas o carga. Esta clasificación, dijo, es parte de la "exageración narrativa" con la que se intenta justificar el ataque.

Venezuela dice que un peñero no puede llevar mucha droga

Cabello también negó que el peñero estuviera cargado con grandes cantidades de droga. Explicó que este tipo de bote, por su tamaño y forma, no está hecho para transportar mucho peso. Además, dijo que gran parte del espacio se usa para llevar gasolina, que es necesaria para viajar largas distancias sin detenerse.

Por eso, el funcionario consideró poco creíble que en ese bote se pudiera mover tanta droga como dijeron las autoridades de Estados Unidos. Según él, este tipo de errores muestran que todo forma parte de una campaña para hacer quedar mal al país.

Critican que se hable del Tren de Aragua si el objetivo era el Cártel de los Soles

Cabello también señaló una contradicción en el operativo. Dijo que si realmente iba dirigido contra el Cártel de los Soles —como han dicho muchas veces—, no tiene sentido que los supuestos atacados fueran miembros del Tren de Aragua, que es otro grupo distinto.

Para Cabello, esta mezcla de nombres y grupos criminales es una forma de confundir a la opinión pública y seguir con la idea de que Venezuela está ligada al narcotráfico. Según él, esto demuestra que el relato está mal hecho desde el principio.

Cabello dice que el video fue alterado con inteligencia artificial

Por último, el ministro venezolano dijo que el video presentado por Estados Unidos podría haber sido alterado. Mostró dos imágenes del mismo bote: en una, la parte delantera es puntiaguda; en la otra, es redondeada. Esa diferencia, según él, demuestra que el material no es real.

Cabello afirmó que el video pudo haber sido editado o incluso creado con inteligencia artificial, una tecnología que permite generar imágenes falsas. Aseguró que este tipo de herramientas se usan para inventar historias que vinculen a Venezuela con el narcotráfico. "Cuesta mucho convencer al mundo de que Venezuela sea un narcoestado. Y ellos saben que eso no tiene ningún asidero", dijo