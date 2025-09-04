HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Régimen de Nicolás Maduro asegura que el video del ataque a barco con droga contiene errores: "Estructuren bien su mentira"

El régimen de Nicolás Maduro, mediante una entrevista concedida por Diosdado Cabello, aseguró que el video difundido por Trump en Truth Social presenta diversas irregularidades e incongruencias.

El régimen de Maduro enumeró una lista de incongruencias en el vídeo del ataque publicado por Donald Trump.
El régimen de Maduro enumeró una lista de incongruencias en el vídeo del ataque publicado por Donald Trump. | Composición LR | Gerson Cardoso

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, denunció este miércoles una serie de errores e incongruencias en el video compartido por el presidente Donald Trump, que muestra el ataque de la Marina de Estados Unidos contra una embarcación cargada de droga y supuestos integrantes del Tren de Aragua en el mar Caribe.

Durante su programa 'Con el mazo dando', el integrante del régimen de Nicolás Maduro mostró capturas del video y cuestionó la veracidad de las imágenes. "Si van a imponer una mentira, al menos que la estructuren bien", dijo.

PUEDES VER: Dólar, corrupción y elecciones: los factores clave que explican las turbulentas semanas del Gobierno Milei en Argentina

lr.pe

Cabello cuestiona número de tripulantes y uso del término "buque" en el video

Diosdado Cabello criticó que el video difundido por Estados Unidos hable de once presuntos criminales abatidos, cuando, según las imágenes mostradas en su programa, solo se observan cinco personas a bordo de la embarcación. Para él, este es uno de los errores más evidentes del material, que pone en duda la veracidad del operativo divulgado por Donald Trump.

Además, el funcionario chavista cuestionó que la embarcación haya sido descrita como un "buque", cuando en realidad —según sus palabras— se trata de un peñero, una lancha pesquera pequeña, sin cabina ni capacidad para albergar tantas personas o carga. Esta clasificación, dijo, es parte de la "exageración narrativa" con la que se intenta justificar el ataque.

PUEDES VER: María Corina Machado lanza advertencia a Maduro y afirma que "se va cerrando el cerco al cártel narcoterrorista"

lr.pe

Venezuela dice que un peñero no puede llevar mucha droga

Cabello también negó que el peñero estuviera cargado con grandes cantidades de droga. Explicó que este tipo de bote, por su tamaño y forma, no está hecho para transportar mucho peso. Además, dijo que gran parte del espacio se usa para llevar gasolina, que es necesaria para viajar largas distancias sin detenerse.

Por eso, el funcionario consideró poco creíble que en ese bote se pudiera mover tanta droga como dijeron las autoridades de Estados Unidos. Según él, este tipo de errores muestran que todo forma parte de una campaña para hacer quedar mal al país.

PUEDES VER: Rusia y China firman acuerdo histórico para construir un nuevo gasoducto: es el mayor proyecto mundial en el sector del gas

lr.pe

Critican que se hable del Tren de Aragua si el objetivo era el Cártel de los Soles

Cabello también señaló una contradicción en el operativo. Dijo que si realmente iba dirigido contra el Cártel de los Soles —como han dicho muchas veces—, no tiene sentido que los supuestos atacados fueran miembros del Tren de Aragua, que es otro grupo distinto.

Para Cabello, esta mezcla de nombres y grupos criminales es una forma de confundir a la opinión pública y seguir con la idea de que Venezuela está ligada al narcotráfico. Según él, esto demuestra que el relato está mal hecho desde el principio.

PUEDES VER: ¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

lr.pe

Cabello dice que el video fue alterado con inteligencia artificial

Por último, el ministro venezolano dijo que el video presentado por Estados Unidos podría haber sido alterado. Mostró dos imágenes del mismo bote: en una, la parte delantera es puntiaguda; en la otra, es redondeada. Esa diferencia, según él, demuestra que el material no es real.

Cabello afirmó que el video pudo haber sido editado o incluso creado con inteligencia artificial, una tecnología que permite generar imágenes falsas. Aseguró que este tipo de herramientas se usan para inventar historias que vinculen a Venezuela con el narcotráfico. "Cuesta mucho convencer al mundo de que Venezuela sea un narcoestado. Y ellos saben que eso no tiene ningún asidero", dijo

Notas relacionadas
¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

Congreso aprobó declarar como "organización terrorista" al Cártel de los Soles, banda vinculada a Nicolás Maduro

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

Congresista de EEUU advierte que Maduro y el Cártel de los Soles tienen “los días contados” en Venezuela

LEER MÁS
Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

LEER MÁS
Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

LEER MÁS
Maduro desafía a Trump y asegura que Venezuela "seguirá de pie" tras ataque contra el narcotráfico en el Caribe

Maduro desafía a Trump y asegura que Venezuela "seguirá de pie" tras ataque contra el narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Mundo

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

El modelo de Bukele en El Salvador: un autoritarismo popular que vulnera derechos humanos, según especialistas

¿Se fugaron los hijos de Maduro a Nicaragua? La verdad detrás de los rumores virales en medio de la tensión con EEUU

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota