Mundo

Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

En una publicación a través de Truth Social, Trump aseguró que muchos estadounidenses murieron en la "búsqueda de la victoria y la gloria" de China.

Donald Trump acusó a los lideres de las potencias de "conspirar" contra Estados Unidos.
Donald Trump acusó a los lideres de las potencias de "conspirar" contra Estados Unidos.

El presidente Donald Trump acusó a sus homólogos Xi Jinping (presidente de China), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Vladímir Putin (Rusia) de conspirar contra Estados Unidos durante un gran desfile militar en conmemoración del aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La reunión, celebrada en la plaza de Tiananmén, en Pekín, permitió que dos de los líderes de las principales potencias mundiales presenciaran la capacidad militar de China a través de una exhibición de soldados, sobrevuelos aéreos y equipos de combate de alta tecnología. En sus declaraciones, Trump cuestionó si China mencionaría "el sacrificio" de Estados Unidos para que obtuvieran la libertad.

"Transmítanle mis más cordiales saludos a Vladímir Putin y Kim Jong-un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América", finalizó Trump en el comunicado compartido a través de la red social de la que es dueño.

Publicación de Donald Trump en Truth Social.

Publicación de Donald Trump en Truth Social.

PUEDES VER: Rusia y China firman acuerdo histórico para construir un nuevo gasoducto: es el mayor proyecto mundial en el sector del gas

lr.pe

La formación de una estrategia trilateral entre China, Corea del Norte y Rusia

En declaraciones para la agencia AFP, Soo Kim, consultora de riesgos geopolíticos y exanalista de la CIA, afirmó que la reunión de los líderes de China, Corea del Norte y Rusia "formaliza la relación trilateral ante el público". Esta reunión se da, además, luego de que se consolidara una alianza chino-rusa con la confirmación del gasoducto Power of Siberia-2, considerado el mayor proyecto en la industria energética.

Previamente, Vladímir Putin calificó el vínculo entre Rusia y China como "un nivel sin precedentes", lo que demuestra un claro interés por una apuesta a largo plazo en el campo de los hidrocarburos, dado que Gazprom —el gigante ruso del gas— perdió a Europa como cliente debido a la guerra que dicho país mantiene contra Ucrania.

PUEDES VER: Inicia histórico juicio contra Jair Bolsonaro: juez asegura que expresidente buscó instalar una “verdadera dictadura” en Brasil

lr.pe

Aparición inédita de Kim Jong-un junto a líderes mundiales

Uno de los datos más resaltantes de la reunión entre China, Corea del Norte y Rusia es la presencia de Kim Jong-un en público junto a dirigentes extranjeros, en especial de países considerados potencias a nivel mundial. Christopher Green, especialista del International Crisis Group, señaló que esta visita "muestra que Corea del Norte es aceptada como miembro de un grupo de naciones liderado por China y que tolera las relaciones entre Corea y Rusia".

Una de las últimas apariciones más recordadas de Kim fue en 2018, cuando se reunió con el presidente Donald Trump y el entonces presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. Sin embargo, ese escenario no volvió a repetirse tras el fracaso de la cumbre realizada en Hanói, capital de Vietnam, en 2019.

