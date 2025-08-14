Fue espía de la CIA y se convirtió en una exitosa cocinera en EEUU: el curioso caso de Julia Child

Julia Child, nacida en Pasadena en 1912, desarrolló una trayectoria singular que unió dos mundos opuestos: el espionaje y la gastronomía. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), organismo antecesor de la CIA, donde participó en misiones de investigación y en el diseño de un producto para proteger operaciones navales de ataques de tiburones. Años después, su nombre sería reconocido no por operaciones secretas, sino por acercar la cocina francesa a millones de hogares en Estados Unidos.

Tras finalizar el conflicto bélico, Child se mudó a París junto a su esposo, el diplomático Paul Child. Fue allí donde ingresó a la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu, marcando el inicio de una segunda carrera orientada a la enseñanza culinaria. Con el tiempo, publicó libros que se convirtieron en referencia y condujo programas de televisión que transformaron la manera en que el público estadounidense se relacionaba con la gastronomía internacional.

De la OSS a la cocina francesa en la televisión

En 1942, Julia Child se incorporó a la OSS, asumiendo funciones administrativas y de análisis de datos clasificados. Posteriormente, fue enviada a oficinas estratégicas en Ceilán y China, donde administró registros de alto nivel de confidencialidad. Por sus aportes, recibió una distinción del gobierno estadounidense, cerrando así su etapa en el ámbito de la inteligencia. En 1948, Child se estableció en París, donde se formó profesionalmente en Le Cordon Bleu. Allí perfeccionó técnicas clásicas de la cocina francesa y, junto a Simone Beck y Louisette Bertholle, escribió Mastering the Art of French Cooking, publicado en 1961.

El libro se destacó por explicar recetas complejas con un lenguaje accesible, convirtiéndose en un éxito editorial. Su popularidad creció en 1963 con el estreno de The French Chef, un programa pionero que enseñaba preparación y presentación de platos franceses a un público masivo. El espacio televisivo impulsó su carrera y abrió el camino a nuevos formatos culinarios, consolidando a Julia Child como una figura clave en la cultura gastronómica de Estados Unidos. Child falleció el 13 de agosto del 2004.