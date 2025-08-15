Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán por segunda vez en cuatro años este 15 de agosto de 2025. | composición LR

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán por segunda vez en cuatro años este 15 de agosto de 2025. | composición LR

Este viernes 15 de agosto, se realizará una cumbre histórica entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo de Rusia. El punto de encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin es una base militar en Alaska, a las 11.30 a. m. El republicano tiene claro su objetivo de la reunión sobre la guerra de Ucrania: un alto al fuego.

"Alto juego" fue su mensaje en Truth Social a pocas horas de la cumbre, lo que confirma el deseo del mandatario estadounidense, quien se mantiene confiado con la posibilidad de una reunión trilateral rápida, en la que esté incluido Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

El mensaje de Donald Trump previo a la cumbre con Putin en Alaska. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social



¿Qué pasará si Putin no acepta alto al fuego que propone Trump?

Donald Trump fue muy tajante al afirmar que habrá "severas consecuencias" para Rusia en caso Vladímir Putin no acepte frenar la guerra con Ucrania en esta reunión en Alaska.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida", dijo Trump. Asimismo, el republicano manifestó su intención de juntarse con Volodímir Zelenski y Putin "casi de inmediato", según EFE.

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán para tratar la guerra de Ucrania en Estados Unidos a las 11.30 a. m. en Alaska. Foto: composición LR





¿Qué dijo Putin sobre esfuerzos de Trump para frenar guerra de Ucrania?

Vladímir Putin, presidente de Rusia, elogió los esfuerzos del gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para buscar un alto al fuego en la guerra de Ucrania. Asimismo, si bien no fue claro, insinuó que sí se podría lograr un acuerdo sobre el control de armas nucleares durante la cumbre de este viernes 15 de agosto en la base militar de Alaska.

Como lo ha aclarado Trump en varias oportunidades, cualquier acuerdo de paz sobre esta guerra de Ucrania implica un pacto territorial también, pues Rusia tiene casi una quinta parte del territorio ucraniano.

Trump califica a Putin de "tipo inteligente" antes de su reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista con su reunión de este viernes 15 de agosto en Alaska. Incluso, el republicano se dirigió a su homólogo Putin para calificarlo como un "tipo inteligente". "Lleva mucho tiempo haciéndolo, pero yo también (...) Nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto entre ambas partes, y creo que, ya saben, algo saldrá de esto", aseguró.

Para Trump, esta cumbre es un punto positivo, ya que tanto Estados Unidos como Rusia buscan siempre hacer negocios; sin embargo, estos no se concentrarían "hasta que resolvamos la guerra", concluyó.