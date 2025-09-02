HOYSuscripcion LR Focus

USA

¿Qué pasa con la salud de Trump? La verdad detrás de su bajo perfil y la tendencia #TrumpIsDead en Estados Unidos

Con el objetivo de acabar con los rumores, Trump publicó más de 40 mensajes en Truth Social que alertaron más a los seguidores.

La tendencia #TrumpIsDead sigue con fuerza pese a las últimas declaraciones de Donald Trump en EE.UU.
La tendencia #TrumpIsDead sigue con fuerza pese a las últimas declaraciones de Donald Trump en EE.UU. | Composición LR

Durante los últimos días, la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido tendencia por los rumores sobre su salud. Su ausencia pública, sumada a imágenes donde se le veía con moretones en las manos y tobillos inflamados, desató especulaciones al punto de volver viral la tendencia #TrumpIsDead.

En medio de esta ola de rumores, las declaraciones de su vicepresidente, J.D. Vance, encendieron aún más el debate. Si bien aseguró que el presidente mantiene una salud "increíblemente buena", también admitió estar preparado para asumir la presidencia en caso de "una terrible tragedia".

PUEDES VER: ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

lr.pe

¿Qué pasa con la salud de Trump tras tendencia #TrumpIsDead?

Los rumores sobre la supuesta muerte de Trump fueron tendencia en los últimos días. Su ausencia pública, moretones en el cuerpo y las declaraciones de JD Vance causaban mayor incertidumbre en el tema. La viralización del caso hasta provocó que la Casa Blanca tenga que explicarlo y vincular los hematomas con la insuficiencia venosa crónica que padece.

J.D. Vance, lejos de calmar las especulaciones, brindó declaraciones que alertaban más. Por un lado, el vicepresidente declaró en una entrevista con USA Today que Trump goza de buena salud, pero, al mismo tiempo, afirmó que está listo para asumir la presidencia en caso de tragedia.

Muchos usuarios han relacionado la supuesta muerte de Donald Trump con escenas de Los Simpson. Foto: Expreso

Muchos usuarios han relacionado la supuesta muerte de Donald Trump con escenas de Los Simpson. Foto: Expreso

PUEDES VER: JD Vance revela que está listo para reemplazar a Trump como presidente de EEUU si es necesario: "Las tragedias pasan"

lr.pe

Trump y su extraña respuesta en Truth Social tras rumores de su muerte

Tras varios días de especulaciones, Donald Trump recurrió a su plataforma Truth Social, donde publicó el 31 de agosto de 2025 un contundente mensaje en letras mayúsculas: "NEVER FELT BETTER IN MY LIFE" ("Nunca me sentí mejor en mi vida"). Con esa declaración buscó aclarar las dudas tras la tendencia #TrumpIsDead.

Trump se pronuncia tras rumores de su supuesta muerte. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Trump se pronuncia tras rumores de su supuesta muerte. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Sin embargo, lo que más llamó la atención a los seguidores fue la avalancha de publicaciones que realizó en la misma red social, que pudo ser considerada como una estrategia de presencia pública para acabar con los rumores de un posible deterioro de salud o una desesperación ante la tendencia.

Además de este pronunciamiento, el pasado sábado 30 de agosto, el republicano fue visto en un campo de golf en Virginia. En las imágenes se podía ver al republicano en el Trump National Golf Club con una camisa blanca y su típica gorra roja que dice "Make America Great Again" (MAGA). Las fotos fueron compartidas por la prensa de la Casa Blanca que acompañaron al mandatario.

