HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Estados Unidos hunde barco de Venezuela HOY EN VIVO: Donald Trump confirma muerte de 11 narcoterroristas

Washington confirmó que la embarcación partió de Venezuela con narcóticos rumbo a EE. UU., mientras Marco Rubio defendió la legitimidad del ataque y advirtió que “la era de la impunidad terminó”.

Donald Trump confirmó un "ataque letal" contra una embarcación venezolana vinculada al Tren de Aragua en el Carib. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump confirmó un "ataque letal" contra una embarcación venezolana vinculada al Tren de Aragua en el Carib. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las fuerzas armadas llevaron a cabo un “ataque letal” contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela en aguas del Caribe, acción que dejó once muertos. Según explicó, la operación fue ejecutada por orden suya contra miembros del Tren de Aragua, organización que Washington considera narcoterrorista.

Trump detalló en su red Truth Social que el ataque ocurrió en aguas internacionales, donde el barco avanzaba con narcóticos rumbo a Estados Unidos. “El ataque causó la muerte de 11 terroristas”, aseguró, al señalar que los responsables habían sido identificados por el Comando Sur.

Trump ataca cártel en Venezuela EN VIVO: confirma destrucción de barco con droga en el Caribe

18:49
2/9/2025

Venezuela acusa a EE.UU. de usar inteligencia artificial en video del ataque contra barco “narcoterrorista”

El gobierno de Nicolás Maduro denunció que el video difundido por Donald Trump sobre el ataque a una embarcación presuntamente cargada de drogas fue generado con inteligencia artificial. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, acusó a Washington de “fabricar pruebas” y señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, de manipular al presidente estadounidense con información falsa.

“Venezuela no es una amenaza”, advirtió Ñáñez, quien acusó a EE.UU. de impulsar una campaña de guerra mediática para justificar acciones militares en el Caribe.

18:47
2/9/2025

Pentágono confirma ataque en el Caribe contra barco “narcoterrorista” vinculado a Venezuela

El Departamento de Defensa de EE.UU. confirmó la destrucción de una embarcación cargada de drogas, supuestamente procedente de Venezuela, en un “ataque de precisión” contra una organización designada como narcoterrorista. El presidente Donald Trump elogió la operación y advirtió que Washington intensificará la ofensiva para frenar el narcotráfico en la región.

La acción se enmarca en el despliegue de buques de guerra, un submarino nuclear y marines en el Caribe. Nicolás Maduro respondió denunciando la “mayor amenaza en 100 años” contra América y aseguró que Venezuela se declararía “en armas” si fuera atacada.

18:33
2/9/2025

República Dominicana declara terrorista al Cártel de los Soles

El gobierno de República Dominicana designó al Cártel de los Soles como “organización terrorista” y ordenó a sus fuerzas de seguridad impedir cualquier incursión en su territorio. La medida sigue la línea de Estados Unidos, que acusa a Nicolás Maduro de liderar esta red y ha elevado la presión internacional. Argentina, Ecuador y Paraguay también hicieron lo mismo.

La declaración coincide con la ofensiva de Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe, que incluye el despliegue de buques de guerra, marines y un ataque que dejó 11 narcotraficantes muertos. 

“La era de la impunidad terminó”, asegura Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció este martes su discurso contra el narcotráfico tras el operativo militar que destruyó una embarcación venezolana cargada de drogas en el Caribe. Desde Washington, antes de partir hacia México, el funcionario aseguró que la administración de Donald Trump “no permitirá que los cárteles sigan actuando con impunidad”.

Rubio recalcó que el barco estaba operado por una organización narcoterrorista designada, vinculada al Tren de Aragua, y defendió la legitimidad de la operación: “El presidente ya había autorizado estas medidas. Estas organizaciones son terroristas y cuando inundan nuestras calles con drogas, están aterrorizando a Estados Unidos. Eso se acabó”.

Ante preguntas sobre una posible acción directa contra el régimen de Nicolás Maduro, el secretario no lo descartó, aunque evitó confirmarlo. “Esto es parte de una operación antidrogas. Vamos a perseguir a los cárteles dondequiera que se escondan y actúen contra los intereses de Estados Unidos. La prioridad del presidente es la seguridad de nuestro pueblo”, afirmó.

El ataque, en el que murieron 11 presuntos narcoterroristas, marca un nuevo nivel de tensión entre Washington y Caracas, en un contexto donde la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela ya ha encendido las alarmas en la región

Notas relacionadas
Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

LEER MÁS
Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 2 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 2 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en una embarcación con destino a EE.UU.

Trump confirma la muerte de 11 “narcoterroristas” del Tren de Aragua en una embarcación con destino a EE.UU.

LEER MÁS
Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

LEER MÁS
Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Mundo

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Maduro presume "impresionante" Huawei que China le regaló en medio de tensión con EE. UU.: "Los gringos no lo pueden intervenir"

Régimen de Maduro acude a la IA para promover alistamiento de milicianos con imágenes de Simón Bolívar y beato venezolano

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota