Donald Trump confirmó un "ataque letal" contra una embarcación venezolana vinculada al Tren de Aragua en el Carib. Foto: composición LR/AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las fuerzas armadas llevaron a cabo un “ataque letal” contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela en aguas del Caribe, acción que dejó once muertos. Según explicó, la operación fue ejecutada por orden suya contra miembros del Tren de Aragua, organización que Washington considera narcoterrorista.

Trump detalló en su red Truth Social que el ataque ocurrió en aguas internacionales, donde el barco avanzaba con narcóticos rumbo a Estados Unidos. “El ataque causó la muerte de 11 terroristas”, aseguró, al señalar que los responsables habían sido identificados por el Comando Sur.

Trump ataca cártel en Venezuela EN VIVO: confirma destrucción de barco con droga en el Caribe 18:49 Venezuela acusa a EE.UU. de usar inteligencia artificial en video del ataque contra barco “narcoterrorista” El gobierno de Nicolás Maduro denunció que el video difundido por Donald Trump sobre el ataque a una embarcación presuntamente cargada de drogas fue generado con inteligencia artificial. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, acusó a Washington de “fabricar pruebas” y señaló al secretario de Estado, Marco Rubio, de manipular al presidente estadounidense con información falsa. “Venezuela no es una amenaza”, advirtió Ñáñez, quien acusó a EE.UU. de impulsar una campaña de guerra mediática para justificar acciones militares en el Caribe. 18:47 Pentágono confirma ataque en el Caribe contra barco “narcoterrorista” vinculado a Venezuela El Departamento de Defensa de EE.UU. confirmó la destrucción de una embarcación cargada de drogas, supuestamente procedente de Venezuela, en un “ataque de precisión” contra una organización designada como narcoterrorista. El presidente Donald Trump elogió la operación y advirtió que Washington intensificará la ofensiva para frenar el narcotráfico en la región. La acción se enmarca en el despliegue de buques de guerra, un submarino nuclear y marines en el Caribe. Nicolás Maduro respondió denunciando la “mayor amenaza en 100 años” contra América y aseguró que Venezuela se declararía “en armas” si fuera atacada. 18:33 República Dominicana declara terrorista al Cártel de los Soles El gobierno de República Dominicana designó al Cártel de los Soles como “organización terrorista” y ordenó a sus fuerzas de seguridad impedir cualquier incursión en su territorio. La medida sigue la línea de Estados Unidos, que acusa a Nicolás Maduro de liderar esta red y ha elevado la presión internacional. Argentina, Ecuador y Paraguay también hicieron lo mismo. La declaración coincide con la ofensiva de Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe, que incluye el despliegue de buques de guerra, marines y un ataque que dejó 11 narcotraficantes muertos.

“La era de la impunidad terminó”, asegura Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció este martes su discurso contra el narcotráfico tras el operativo militar que destruyó una embarcación venezolana cargada de drogas en el Caribe. Desde Washington, antes de partir hacia México, el funcionario aseguró que la administración de Donald Trump “no permitirá que los cárteles sigan actuando con impunidad”.

Rubio recalcó que el barco estaba operado por una organización narcoterrorista designada, vinculada al Tren de Aragua, y defendió la legitimidad de la operación: “El presidente ya había autorizado estas medidas. Estas organizaciones son terroristas y cuando inundan nuestras calles con drogas, están aterrorizando a Estados Unidos. Eso se acabó”.

Ante preguntas sobre una posible acción directa contra el régimen de Nicolás Maduro, el secretario no lo descartó, aunque evitó confirmarlo. “Esto es parte de una operación antidrogas. Vamos a perseguir a los cárteles dondequiera que se escondan y actúen contra los intereses de Estados Unidos. La prioridad del presidente es la seguridad de nuestro pueblo”, afirmó.

El ataque, en el que murieron 11 presuntos narcoterroristas, marca un nuevo nivel de tensión entre Washington y Caracas, en un contexto donde la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela ya ha encendido las alarmas en la región