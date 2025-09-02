HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia y China firman acuerdo histórico para construir un nuevo gasoducto: es el mayor proyecto mundial en el sector del gas

El acuerdo energético proporciona al Kremlin una ruta de exportación muy necesaria y señala una relación más estrecha con Pekín.

Putin y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral y acordaron la construcción de un gasoducto que unirá Rusia y China. Foto: AFP
Putin y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral y acordaron la construcción de un gasoducto que unirá Rusia y China. Foto: AFP

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, tuvieron una reunión en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y acordaron la colaboración sin límites entre ambos países. Según información oficial, ambas partes firmaron más de 20 acuerdos bilaterales, de entre ellos se centró en el proyecto postergado del gasoducto Power of Siberia-2.

El proyecto valorizado en 13.600 millones de dólares, habría sido incluido en la reunión bilateral del martes celebrada en Pekín entre Rusia, China y Mongolia. De concluirse el gasoducto, podría suministrar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año.

El gasoducto de Rusia que llevará energía más barata a China

El gigante petrolero ruso Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) firmaron un memorando de entendimiento para la construcción del Power of Siberia-2 y del gasoducto Soyuz Vostok, que atravesará Mongolia, informaron medios rusos. El acuerdo tendrá una vigencia de 30 años y destinaría a China gas más barato que el que se suministra en Europa.

El suministro aumentaría de 38.000 millones de metros cúbicos anuales a 44.000 millones de metros cúbicos anuales, según Alexey Miller, director ejecutivo de Gazprom. El proyecto de la Ruta del Lejano Oriente también incrementaría el suministro de 2.000 millones de metros cúbicos anuales a 10.000 millones de metros cúbicos.

"Debemos entender que la construcción del Power of Siberia-2, junto con el gasoducto Soyuz Vostok y las infraestructuras necesarias en territorio chino, se convertirá en el proyecto más ambicioso, de mayor envergadura y con mayor inversión de capital en la industria gasística a nivel mundial", afirmó Miller.

Un proyecto chino-ruso estancado

El proyecto Power of Siberia 2, propuesto por primera vez en 2006, fue diseñado por Gazprom para conectar los yacimientos de gas de Siberia Occidental y Siberia Oriental de Rusia y generar competencia entre China y Europa por los suministros de gas de Siberia Occidental de Rusia.

Después de que la UE detuviera la mayoría de las importaciones de gas ruso en 2022 a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el proyecto —y la idea más amplia de redirigir sus exportaciones de gas de Europa a Asia— se convirtió en una renovada prioridad para Moscú.

Se espera que los envíos de gas desde Rusia a Europa y Turquía, que eran más de 150 millardos de metros cúbicos de gas (bcm) antes de 2022, caigan a 40 bcm en 2025, según estimaciones publicadas por BCS, una empresa rusa de servicios financieros.

