HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Inicia histórico juicio contra Jair Bolsonaro: juez asegura que expresidente buscó instalar una “verdadera dictadura” en Brasil

La Corte Suprema juzga al expresidente Bolsonaro por planear un golpe tras perder las elecciones frente a Lula da Silva, con cargos que incluyen abolición del Estado de derecho, daños al patrimonio y organización criminal.

La fase final del juicio contra Jair Bolsonaro ha comenzado en Brasil, donde se le acusa de intentar un golpe de Estado. Foto: composición LR/AFP
La fase final del juicio contra Jair Bolsonaro ha comenzado en Brasil, donde se le acusa de intentar un golpe de Estado. Foto: composición LR/AFP

La fase final de un juicio histórico ha iniciado en Brasil. El martes 2 de septiembre comenzó la lectura del informe del caso que se sigue contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien, junto con otras 7 personas, es acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de intentar un golpe de Estado a finales de 2022 y principios de 2023. En este proceso, que se espera que se prolongue hasta el 12 de septiembre, podría llevar a que el líder de la derecha brasileña reciba una condena de hasta 43 años de prisión.

El juicio comenzó sin la presencia de Bolsonaro, quien, según sus abogados, decidió no comparecer ante la Corte Suprema dado que las reglas del tribunal no lo obligan a hacerlo. De esta manera, seguiría el resto del proceso desde prisión domiciliaria, la cual cumple desde inicios de agosto, pues las autoridades alegan que existe un alto peligro de fuga que ha llevado a que el exmandatario porte una tobillera electrónica y cuenta seguridad en torno a su residencia en Brasilia.

PUEDES VER: Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

lr.pe

Juez acusa a Bolsonaro de buscar una “verdadera dictadura” en Brasil

El juez Alexandre de Moraes presentó el informe final del caso Bolsonaro y afirmó que el ultraderechista buscó instalar una “verdadera dictadura” tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. La fiscalía acusa al exmandatario de liderar una “organización criminal armada” para perpetuarse en el poder.

Moraes subrayó que el tribunal actuará con independencia y no cederá ante “presiones internas o externas”, pese a las tensiones internacionales que ya generó el proceso. Estados Unidos sancionó al propio magistrado como represalia, y el presidente Donald Trump impuso aranceles extras del 50% a las exportaciones brasileñas en señal de apoyo a su aliado.

PUEDES VER: Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

lr.pe

El histórico juicio contra Jair Bolsonaro se centra en cinco delitos graves señalados por el Ministerio Público: abolición violenta del Estado democrático de derecho, al intentar restringir las instituciones por la fuerza; golpe de Estado, al buscar derrocar al gobierno legítimo; organización criminal, por estructurar un grupo con tareas definidas para cometer ilícitos; daños calificados, por la destrucción de bienes estatales durante los disturbios; y deterioro del patrimonio catalogado, que protegía edificios históricos de Brasilia. En conjunto, estas acusaciones podrían derivar en penas de hasta 43 años de cárcel.

Por su parte, el expresidente insiste en declararse inocente y denuncia ser víctima de una “persecución política”, mientras que sus seguidores continúan movilizándose en las calles.

PUEDES VER: Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina para evadir juicio por intento de golpe de Estado, según policía de Brasil

lr.pe

“El intento de golpe no puede quedar impune”, advierte el procurador del caso Bolsonaro

En la apertura del juicio contra Jair Bolsonaro, el procurador general Paulo Gonet afirmó que no castigar el intento de golpe “intensifica los impulsos de autoritarismo” y daña la vida civilizada. Además, precisó que plan de golpe de Estado orquestado no requería una orden firmada, ya que las reuniones y actos registrados por las investigaciones son suficientes para configurar el delito.

El fiscal recordó la cadena de ataques violentos de 2022 y 2023, entre ellos el asalto a la sede de los Tres Poderes el 8 de enero, y los calificó de “atroces y aterradores”. También reveló que dentro del círculo de Bolsonaro se trazaron planes para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. Gonet recalcó que la denuncia no se apoya en suposiciones, sino en pruebas documentadas por los propios implicados, que dejan en evidencia la intención de quebrar la normalidad democrática en Brasil.

Notas relacionadas
Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Brasil se blinda ante el inicio del histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Bolsonaro "no quiere alimentarse" reveló uno de sus hijos a pocos días del veredicto por presunto golpismo en Brasil

Bolsonaro "no quiere alimentarse" reveló uno de sus hijos a pocos días del veredicto por presunto golpismo en Brasil

LEER MÁS
Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre cae al vacío frente a su hijo desde una torre de 90 metros en Rusia mientras intentaba tomarse un selfie

Madre cae al vacío frente a su hijo desde una torre de 90 metros en Rusia mientras intentaba tomarse un selfie

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

Maduro le ofrece a Trump las Fuerzas Armadas de Venezuela para luchar contra el narcotráfico: “Totalmente a la orden”

LEER MÁS
Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro revela video con buques y aviones caza para contrarrestar operación militar de EE. UU.

LEER MÁS
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores virales sobre el estado de salud del presidente de EEUU

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Mundo

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota