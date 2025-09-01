HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Xi Jinping acusa a Occidente de intimidar en la gobernanza global y defiende alianza China-Rusia como alternativa a la OTAN

Durante su participación en la cumbre de la SCO, Xi Jinping criticó el "comportamiento intimidatorio" en el orden mundial e instó a establecer la equidad y la justicia.

El presidente de China, Xi Jinping, presentó alianza con Rusia como alternativa a la OTAN.
El presidente de China, Xi Jinping, presentó alianza con Rusia como alternativa a la OTAN. | AFP

Este lunes 1 de septiembre, durante la inauguración de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) que convoca a líderes de todo el mundo, el presidente de China, Xi Jinping, cuestionó el "comportamiento intimidatorio" en el orden mundial.

En su intervención, Jinping hizo un llamado a los líderes presentes, entre ellos, el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, a "adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio".

PUEDES VER: China inaugura Juno, el detector de "partículas fantasma" más potente del mundo que podría descifrar el origen del universo

lr.pe

¿Qué se sabe de la cumbre SCO, celebrada en China?

La ciudad de Tianjin es escenario de una nueva cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se extenderá por dos días y que reúne a diez países miembros permanentes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. A ellos se suman otros 16 Estados que participan como observadores o "socios de diálogo".

Durante el encuentro, China y Rusia se refirieron a la OCS como una posible alternativa a la OTAN. La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada", declaró el presidente Xi a los asistentes. "Además, señaló que los desafíos en materia de seguridad y desarrollo para los países miembros son cada vez más exigentes.

PUEDES VER: Trump amenaza a China con aranceles del 200% y pone en riesgo la frágil tregua comercial por imanes raros

lr.pe

Estos son los 5 principios en los que se debe basar la gobernanza global, según Jinping

Xi Jinping propuso un nuevo enfoque para el sistema de gobernanza global, basado en 5 principios clave. En primer lugar, remarcó la necesidad de respetar la igualdad soberana entre los Estados. "Todos los países, independientemente de su tamaño, poder adquisitivo y riqueza, participan, toman decisiones y se benefician por igual de la gobernanza global", señaló Xi.

Como segundo principio, destacó la importancia de respetar el derecho internacional, seguido de un tercer principio que promueve el multilateralismo. "Debemos defender la visión de una gobernanza global basada en una consulta amplia y una contribución conjunta para el beneficio común, fortalecer la solidaridad y la coordinación, y oponernos al unilateralismo".

El cuarto principio apunta a priorizar un enfoque centrado en las personas. En tanto, el quinto y último principio invita a enfocarse en acciones concretas. Xi propuso un enfoque integral y estratégico que permita alinear los esfuerzos internacionales y lograr avances reales que se traduzcan en resultados tangibles.

PUEDES VER: "No es un patio trasero": China le exige a Estados Unidos pide que se respete la independencia de América Latina

lr.pe

"Debe haber un sistema de gobernanza más justo y equitativo", señala Xi Jinping

Durante la cumbre OCS, Xi Jinping, anunció un importante paquete de apoyo económico destinado a los países miembros. Según detalló, su país entregará este año subvenciones por un total de 2.000 millones de yuanes (alrededor de US$ 280 millones), además de facilitar préstamos por 10.000 millones de yuanes a través de un consorcio bancario del bloque durante los próximos tres años.

“Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo”, declaró Xi. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la representación de los países en desarrollo y promover un multilateralismo efectivo, en línea con las demandas históricas del llamado Sur Global.

“Debemos aprovechar la fortaleza de nuestros grandes mercados y la complementariedad económica entre los Estados miembros y mejorar la facilitación del comercio y la inversión”, señaló Xi Jinping frente a los líderes mundiales reunidos en la cumbre de la SCO.

Notas relacionadas
Xi Jinping y Putin refuerzan su alianza en China durante cumbre en medio de presiones de Donald Trump con sanciones

Xi Jinping y Putin refuerzan su alianza en China durante cumbre en medio de presiones de Donald Trump con sanciones

LEER MÁS
El regreso de una marca española al mercado del motor gracias a un acuerdo con China

El regreso de una marca española al mercado del motor gracias a un acuerdo con China

LEER MÁS
China presenta el primer chip 6G universal con internet 5.000 veces más rápido que en EE. UU. y más de 100 Gbps de velocidad

China presenta el primer chip 6G universal con internet 5.000 veces más rápido que en EE. UU. y más de 100 Gbps de velocidad

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS
Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Al menos 800 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

LEER MÁS
Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

Pánico en vuelo de EE. UU.: pasajeros quedaron heridos tras fuerte caída de avión de más de 1.200 metros de altura

LEER MÁS
Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

LEER MÁS
La República se une a la campaña por la libertad de prensa en Gaza

La República se une a la campaña por la libertad de prensa en Gaza

LEER MÁS
Tensión en el Caribe: CELAC convoca a reunión de emergencia ante despliegue militar de Estados Unidos en el mar de Venezuela

Tensión en el Caribe: CELAC convoca a reunión de emergencia ante despliegue militar de Estados Unidos en el mar de Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Mundo

Al menos 600 muertos deja terremoto de magnitud 6,0 en Afganistán

Medios globales se unen este 1 de septiembre por la libertad de prensa en la Franja de Gaza

Ministro de Defensa del régimen de Maduro advierte a EE. UU.: "Lucharemos si ponen un pie en Venezuela"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota