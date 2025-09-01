El presidente de China, Xi Jinping, presentó alianza con Rusia como alternativa a la OTAN. | AFP

Este lunes 1 de septiembre, durante la inauguración de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) que convoca a líderes de todo el mundo, el presidente de China, Xi Jinping, cuestionó el "comportamiento intimidatorio" en el orden mundial.

En su intervención, Jinping hizo un llamado a los líderes presentes, entre ellos, el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, a "adherir a la equidad y la justicia... oponerse a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación campal y el comportamiento intimidatorio".

¿Qué se sabe de la cumbre SCO, celebrada en China?

La ciudad de Tianjin es escenario de una nueva cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se extenderá por dos días y que reúne a diez países miembros permanentes: China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. A ellos se suman otros 16 Estados que participan como observadores o "socios de diálogo".

Durante el encuentro, China y Rusia se refirieron a la OCS como una posible alternativa a la OTAN. La actual situación internacional se vuelve caótica e interconectada", declaró el presidente Xi a los asistentes. "Además, señaló que los desafíos en materia de seguridad y desarrollo para los países miembros son cada vez más exigentes.

Estos son los 5 principios en los que se debe basar la gobernanza global, según Jinping

Xi Jinping propuso un nuevo enfoque para el sistema de gobernanza global, basado en 5 principios clave. En primer lugar, remarcó la necesidad de respetar la igualdad soberana entre los Estados. "Todos los países, independientemente de su tamaño, poder adquisitivo y riqueza, participan, toman decisiones y se benefician por igual de la gobernanza global", señaló Xi.

Como segundo principio, destacó la importancia de respetar el derecho internacional, seguido de un tercer principio que promueve el multilateralismo. "Debemos defender la visión de una gobernanza global basada en una consulta amplia y una contribución conjunta para el beneficio común, fortalecer la solidaridad y la coordinación, y oponernos al unilateralismo".

El cuarto principio apunta a priorizar un enfoque centrado en las personas. En tanto, el quinto y último principio invita a enfocarse en acciones concretas. Xi propuso un enfoque integral y estratégico que permita alinear los esfuerzos internacionales y lograr avances reales que se traduzcan en resultados tangibles.

"Debe haber un sistema de gobernanza más justo y equitativo", señala Xi Jinping

Durante la cumbre OCS, Xi Jinping, anunció un importante paquete de apoyo económico destinado a los países miembros. Según detalló, su país entregará este año subvenciones por un total de 2.000 millones de yuanes (alrededor de US$ 280 millones), además de facilitar préstamos por 10.000 millones de yuanes a través de un consorcio bancario del bloque durante los próximos tres años.

“Espero trabajar con todos los países por un sistema de gobernanza global más justo y equitativo”, declaró Xi. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la representación de los países en desarrollo y promover un multilateralismo efectivo, en línea con las demandas históricas del llamado Sur Global.

“Debemos aprovechar la fortaleza de nuestros grandes mercados y la complementariedad económica entre los Estados miembros y mejorar la facilitación del comercio y la inversión”, señaló Xi Jinping frente a los líderes mundiales reunidos en la cumbre de la SCO.