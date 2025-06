Corea del Sur, un paraíso para los desertores de Pyongyang. Surcorea es el primer destino para quienes consiguen huir del régimen norcoreano de Kim Jong-un. Si bien ambos países comparten frontera, son dos mundos completamente distintos. Cada año, Corea del Sur recibe a más de 1.000 desertores del régimen norcoreano. Desde que finalizó la guerra, más de 34.000 desertores cruzaron hacia el sur en busca de una nueva vida.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según el medio France 24, solo 200 refugiados del norte consiguen llegar al sur. La soledad, la discriminación y dificultades económicas son algunas de las causas que hacen más complicada la integración de los norcoreanos. Se conocieron historias de algunos norcoreanos, que decidieron huir del régimen. Nueve de cada 10 surcoreanos, aseguran no haber conocido nunca a un desertor.

Kim Min-Jae y su madre: huyeron al sur por un río escapando de los guardias

“El escape fue peligroso. Podían habernos descubierto si yo hubiera hecho ruido. Como era pequeño y tenía miedo empecé a llorar y mi madre me pidió que parara. Mi madre me dijo que si lloraba moriríamos”, confesó Kim Min-Jae, que huyó de Corea del Sur con su madre cuando apenas tenía 7 años. Además, reveló que, huyendo por el río, su madre lo metió en una bolsa de plástico. Al casi ahogarse, Min-Jae tuvo fobia al agua durante muchos años.

Al tener complicaciones en una escuela (de Corea del Norte), Min-Jae logró ingresar a un internado que aceptan únicamente a jóvenes desertores: la escuela Jangdaehyun. Aseguró que “se entiende mejor con ellos” porque vienen del mismo lugar. Una de las jóvenes desertoras de la escuela confesó: “Me da miedo que la gente me rechace si se entera que soy norcoreana. Me da miedo quedarme sola, sin amigos”.

Historias de superación de desertores norcoreanos

Una de las jóvenes desertoras de la escuela Jangdaehyun confesó: “Me da miedo que la gente me rechace si se entera que soy norcoreana. Me da miedo quedarme sola, sin amigos”. En tanto, Lim Changho, director de la escuela, que fue fundada en 2014, indicó: “Los niños norcoreanos son a menudo incomprendidos por los jóvenes surcoreanos, y en algunos casos, son discriminados”.

Se conoció también la historia de Cheon Yura (un pseudónimo), que fue vendida y casada a la fuerza cuando intentó escapar de Corea del Norte, de donde huyó sin su hijo. Cheon, estudiante de Jangdaehyun, recuerda: “Crecí en un país donde no habían derechos humanos y me di cuenta que nunca me permití tener esa dignidad”. El gobierno de Lee Jae-myung ofrece este servicio (escuela Jangdaehyun) para ayudar a los desertores a sobrellevar su dolor.