Mundo

¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

La operación de Donald Trump incluye el envío de tres buques de guerra, la cual busca pretende combatir los carteles del narcotráfico vinculados al régimen venezolano.

Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas venezolanas.
Estados Unidos desplegó buques de guerra cerca de las costas venezolanas. | Latin America Reports

A pesar de la reserva que mantiene el Pentágono en Estados Unidos, bajo el argumento de proteger la seguridad operativa, diversas plataformas de rastreo marítimo han revelado que el grupo anfibio liderado por el buque de asalto USS Iwo Jima (LHD-7) zarpó recientemente desde el puerto de Norfolk, en Virginia, y tendría como destino las costas venezolanas.

Por otro lado, la agencia Reuters informó que fuentes cercanas a la administración de Donald Trump confirmaron la incorporación de dos embarcaciones adicionales a la operación. Cabe recordar que ya han transcurrido varios días desde que el mandatario estadounidense ordenó el despliegue de tres buques de guerra en las proximidades del territorio venezolano, como parte de una estrategia que, según indicó, busca combatir los carteles del narcotráfico.

PUEDES VER: Maduro asegura que a Venezuela "no la toca nadie" a pesar de que Estados Unidos aumenta presión en el Caribe

lr.pe

¿Qué busca Trump con el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela?

El envío de tres buques de guerra por parte de Trump responde a una estrategia enfocada en combatir a los carteles del narcotráfico vinculados al régimen venezolano. Estas naves, clasificadas como destructoras, partieron desde un puerto en Florida y desde Panamá. Según los registros públicos disponibles, ya habrían alcanzado sus posiciones asignadas. Lo que sí se ha podido confirmar es que se trata de una operación con múltiples puntos de partida.

Asimismo, aquellas embarcaciones cuentan con el sistema Aegis, un radar de alta potencia que permite rastrear, identificar y guiar misiles de forma simultánea. De acuerdo con el reporte de las fuerzas militares de Estados Unidos, este sistema es capaz de seguir más de 100 objetivos al mismo tiempo, lo que refuerza su capacidad táctica en escenarios de combate complejos.

Por otra parte, medios estadounidenses revelaron que Washington tenía previsto el despliegue de aproximadamente 4.000 marines como parte del mismo operativo. Esta acción se suma al incremento de la recompensa por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la cual se estima en 50 millones de dólares, convirtiéndose en la cifra más alta ofrecida hasta el momento por el gobierno de EE.UU.

PUEDES VER: Estados Unidos y los países aliados que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

lr.pe

La respuesta de Maduro ante el despliegue de la flota militar de Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que se desarrollarán dos nuevas jornadas de alistamiento militar como respuesta al reciente despliegue de fuerzas estadounidenses en el sur del Caribe. Según indicó, el objetivo es reforzar la defensa de la soberanía del país.

“Ordené que el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto continúe esta jornada heroica de Llamado a Filas para defender nuestro derecho a la Paz, nuestra soberanía, y por un futuro esplendoroso", escribió el mandatario en su canal de Telegram”, publicó el jefe de Estado a través de su canal oficial de Telegram.

"Este fin de semana escribimos historia de la buena", expresó el mandatario, quien resaltó que se trató del primer paso hacia la activación del Sistema Defensivo Nacional. "El pueblo, la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!", añadió.

PUEDES VER: “Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

lr.pe

Estos son las nuevas embarcaciones que habría mandado a desplegar Trump

Según informó la agencia Reuters, el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News, propulsado por energía nuclear, estarían arribando a la región a inicios de la próxima semana. Esta información fue proporcionada por fuentes anónimas.

Aunque no se ha dado a conocer con claridad cuál será la misión concreta de estos despliegues, las mismas fuentes señalaron que el movimiento de estas unidades tiene como objetivo responder a las presuntas amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos, atribuidas a grupos señalados como “organizaciones narcoterroristas” que operan en la región.

Por su parte, el presidente Donald Trump no ha ofrecido mayores detalles sobre la operación militar en curso. Sin embargo, resaltó los avances en la lucha contra el tráfico de drogas, argumento que ha utilizado para el despliegue. "Estamos haciendo mucho para interceptar, para detener la entrada de drogas a nuestro país. Tenemos barcos en el mar, ya no hay nadie que cruce nuestra frontera", señaló.

