Mundo

Régimen de Maduro reclama respaldo de la ONU mientras EE. UU. aumenta presión con buques en el Caribe

El canciller Gil defendió a Venezuela como "territorio libre de cultivos ilícitos", en reacción a acusaciones de narcotráfico de EE. UU., y criticó a Trump por "atentar contra la paz regional".

Gobierno de Venezuela denuncia ante la ONU amenazas por el despliegue militar de EE. UU. Y armas nucleares en el Caribe. Foto: Composición LR/EFE
Gobierno de Venezuela denuncia ante la ONU amenazas por el despliegue militar de EE. UU. Y armas nucleares en el Caribe. Foto: Composición LR/EFE

El gobierno de Nicolás Maduro solicitó este marte el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, frente a las "amenazas" dadas por Estados Unidos. El canciller Yván Gil expresó su preocupación por el supuesto "despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares" en el Caribe, una región que, según el gobierno venezolano, fue declarada "zona de paz" en 2014.

Gil expresó también su esperanza de contar con el respaldo de Guterres para "restablecer la sensatez" en una región que, para Venezuela, está siendo amenazada por la militarización estadounidense. Estas preocupaciones fueron trasladadas por Gil en una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela.

El encuentro se da en medio de un contexto de tensión, una semana después de que Estados Unidos advirtiera estar preparado para "usar todo su poder" a fin de frenar el "flujo de drogas", lo que podría incluir el envío de buques y soldados al Caribe.

PUEDES VER: "Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

El canciller asegura que Venezuela es un "territorio libre de cultivos ilícitos" y arremete contra Trump

El canciller de Venezuela, Yván Gil, dijo a través de redes sociales que el país es un "territorio libre de cultivos ilícitos", citando el respaldo del Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC). Su declaración se dio en respuesta a las acusaciones de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el país bolivariano.

Gil aprovechó la ocasión para arremeter contra el gobierno de Donald Trump, acusándolo de "atentar contra la paz regional" bajo lo que calificó de "falsas narrativas". Según el canciller, son utilizados como un "pretexto para justificar agresiones" contra Venezuela.

