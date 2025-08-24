Departamento de Defensa de EE.UU. autoriza equipar con armas de fuego a la Guardia Nacional desplegada en Washington DC

Desde hoy, domingo 25 de agosto, los miembros de la Guardia Nacional de EEUU podrán portar armas en su apoyo a la policía local. | Foto: Composición LR

Desde hoy, domingo 24 de agosto, las tropas desplegadas de la Guardia Nacional en Washington tienen el permiso para portar armas de fuego. Como parte de las medidas de Donald Trump para acabar con la criminalidad en la capital de EE.UU., se dispuso que los agentes apoyen a la policía local.

Según un funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU., los soldados usarán pistolas M17 o fusiles M4 como su equipo de servicio. Asimismo, se les autoriza usar sus armas como medida de protección o cuando es el último recurso para detener a una amenaza. NBC News reporta que en zonas como el barrio Chinatown de DC ya se encuentran patrullando las unidades armadas.

¿Desde cuándo la Guardia Nacional puede usar armas en Washington D.C.?

La orden se dio el viernes pasado, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso que 2.000 agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C. portaran sus armas de fuego durante su apoyo a la policía local. El Ejército estadounidense comentó que sus miembros reciben constante entrenamiento en armas, ante la más reciente imposición

Esta nueva medida cambia el rol que tenía la Guardia Nacional en la capital estadounidense, ya que desarrollaban labores de apoyo de seguridad comunitaria, punto de control de tráfico y apoyo al flujo de multitudes. El departamento de defensa también sostuvo que fue la propia policía la que solicitó un apoyo más completo.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el viernes el uso de armas de fuego por parte de la Guardia Nacional en Washington D. C. Foto: EFE

Los demócratas en contra de la medida

La medida ha sido criticada por los gobernadores demócratas de los estados, que consideran la medida partidista. Más del 70% de los agentes que apoyan a la policía de Washington D. C. fueron enviados por líderes estatales republicanos que apoyan al presidente Trump en esta medida.

Uno de los que se han opuesto a la medida es Wes Moore, actual gobernador de Maryland. Él calificó a D.C. como una ciudad 'plagada de delincuencia'. Sin embargo, Trump 'amenazó' al demócrata con enviar a las tropas, comparándolo con el envío que realizó a Los Ángeles cuando iniciaron las protestas.