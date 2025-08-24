HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos camino a Nueva York     
USA

Departamento de Defensa de EE.UU. autoriza equipar con armas de fuego a la Guardia Nacional desplegada en Washington DC

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó a 2.000 agentes a usar pistolas M17 y fusiles M4 como apoyo a la policía local en la capital de EE. UU.

Desde hoy, domingo 25 de agosto, los miembros de la Guardia Nacional de EEUU podrán portar armas en su apoyo a la policía local.
Desde hoy, domingo 25 de agosto, los miembros de la Guardia Nacional de EEUU podrán portar armas en su apoyo a la policía local. | Foto: Composición LR

Desde hoy, domingo 24 de agosto, las tropas desplegadas de la Guardia Nacional en Washington tienen el permiso para portar armas de fuego. Como parte de las medidas de Donald Trump para acabar con la criminalidad en la capital de EE.UU., se dispuso que los agentes apoyen a la policía local.

Según un funcionario del Departamento de Defensa de EE.UU., los soldados usarán pistolas M17 o fusiles M4 como su equipo de servicio. Asimismo, se les autoriza usar sus armas como medida de protección o cuando es el último recurso para detener a una amenaza. NBC News reporta que en zonas como el barrio Chinatown de DC ya se encuentran patrullando las unidades armadas.

PUEDES VER: Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

lr.pe

¿Desde cuándo la Guardia Nacional puede usar armas en Washington D.C.?

La orden se dio el viernes pasado, cuando el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dispuso que 2.000 agentes de la Guardia Nacional en Washington D. C. portaran sus armas de fuego durante su apoyo a la policía local. El Ejército estadounidense comentó que sus miembros reciben constante entrenamiento en armas, ante la más reciente imposición

Esta nueva medida cambia el rol que tenía la Guardia Nacional en la capital estadounidense, ya que desarrollaban labores de apoyo de seguridad comunitaria, punto de control de tráfico y apoyo al flujo de multitudes. El departamento de defensa también sostuvo que fue la propia policía la que solicitó un apoyo más completo.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el viernes el uso de armas de fuego por parte de la Guardia Nacional en Washington D. C. Foto: EFE

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el viernes el uso de armas de fuego por parte de la Guardia Nacional en Washington D. C. Foto: EFE

PUEDES VER: JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

lr.pe

Los demócratas en contra de la medida

La medida ha sido criticada por los gobernadores demócratas de los estados, que consideran la medida partidista. Más del 70% de los agentes que apoyan a la policía de Washington D. C. fueron enviados por líderes estatales republicanos que apoyan al presidente Trump en esta medida.

Uno de los que se han opuesto a la medida es Wes Moore, actual gobernador de Maryland. Él calificó a D.C. como una ciudad 'plagada de delincuencia'. Sin embargo, Trump 'amenazó' al demócrata con enviar a las tropas, comparándolo con el envío que realizó a Los Ángeles cuando iniciaron las protestas.

Notas relacionadas
Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

LEER MÁS
Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

Nicolás Maduro alista su 'defensa' contra EE. UU.: arranca la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

LEER MÁS
JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

LEER MÁS
‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

LEER MÁS
Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’

Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’

LEER MÁS
Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto pagan Alianza Lima y Universitario HOY por el clásico del fútbol peruano? Pronóstico de las apuestas

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY por el clásico del Torneo Clausura 2025: gol anulado a Álex Valera

¡Se dijeron de todo! Hernán Barcos y Valera protagonizaron fuerte intercambio de palabras en Universitario vs Alianza Lima y fueron amonestados

USA

JD Vance sobre los esfuerzos de EE.UU. para mediar entre Ucrania y Rusia: "Al final tendremos éxito, o nos toparemos con un muro"

‘La chica del clima’ en México revela cómo consiguió la Green Card y cumplió su sueño en EEUU: “Los sueños sí se cumplen”

Victoria para inmigrantes en EEUU: juez prohíbe a Trump recortar fondos federales a 34 condados y ‘ciudades santuario’

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Harvey Colchado sobre designación de Juan Santiváñez en el Minjusdh: “La meritocracia ya no importa”

"Se aferra a su pequeño séquito": critican a Dina Boluarte por nombrar a Juan Santiváñez como ministro de Justicia:

Congreso pudo evitar que Juan José Santiváñez asuma como ministro de Justicia: proyecto de ley está olvidado desde 2022

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota