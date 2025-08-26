HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Lula desafía a Israel con su denuncia de genocidio en Gaza y exige reformar la ONU de inmediato

Las tensiones entre Brasil e Israel aumentaron tras críticas de Katz a Lula, quien abandonó la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, lo que ha afectado las relaciones diplomáticas.

. Foto: Composición LR
. Foto: Composición LR

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó este martes durante una reunión ministerial que continuará defendiendo la creación de un nuevo orden mundial a fin de evitar "genocidios" como el de la Franja de Gaza. Sin embargo, evitó responder a los insultos dirigidos contra él por el ministro de Defensa de Israel Katz.

Lula ha asegurado que "no pasa un día sin novedades del genocidio en la Franja de Gaza", donde, según indicó, "todos los días muere más gente" y "niños hambrientos aparecen en los medios, totalmente esqueléticos". El mandatario también reprochó a la comunidad internacional por su inacción y exigió una reforma. "Desde hace mucho tiempo venimos reclamando un cambio en la gobernabilidad de la ONU, para que genocidios como este puedan detenerse", expresó.

PUEDES VER: "Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

"Actúa como el emperador": Lula critica a Trump

Lula también volvió a señalar a Donald Trump, a quien reprocho por "actuar como si fuera el emperador del planeta Tierra". Aunque evitó mencionarlo, advirtió que "él continuará amenazando al mundo entero" y recalcó que Brasil "es un país soberano, con una Constitución y una legislación ante la que hay que responder".

El presidente sostuvo que el respeto a la igualdad es un principio innegociable. "Así debe ser si queremos construir y fortalecer un mundo democrático y multilateral que Brasil tiene intención de defender", sentenció. Asimismo, reiteró que no aceptará presiones externas en el medio de las amenazas arancelarias lanzadas desde Washington.

¿Por qué Lula ha sido criticado por autoridades de Israel?

El ministro de Defensa, Israel Katz, criticó al presidente brasileño tras abandonar la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) y por presuntos comentarios irrespetuosos hacia la organización.

"Es una vergüenza el maravilloso pueblo brasileño y para los muchos amigos de Israel en Brasil que este sea su presidente", expresó Katz. No obstante, concluyó que llegarán días mejores para la relación entre ambos países.

Las tensiones diplomáticas entre Israel y el país sudamericano se ha intensificado después de que no aceptara al embajador israelí Gali Dagan, que de acuerdo con Brasil responde a la "humillación" que sufrió el suyo, Federico Meyer en 2024.

