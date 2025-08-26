Maduro asegura que a Venezuela "no la toca nadie" a pesar de que Estados Unidos aumenta presión en el Caribe

Mientras Estados Unidos aumenta presión sobre Venezuela con el envío de más buques al mar del Caribe, el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más solo en la región, asegura que "a la nación caribeña no la toca nadie" y que usará "todas sus fuerzas" para enfrentar las amenazas de Donald Trump.

Durante su programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro indicó que el sistema de defensa del país ha sido sometido a un proceso de “aceleración y reorganización dinámica” y que sus fuerzas armadas operan las 24 horas en plena capacidad de combate. El anunció de Maduro surge en medio de un nuevo reporte del medio Reuters, que informó Estados Unidos enviará barcos adicionales al sur del Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de droga latinoamericanos. Según fuentes conocedoras del despliegue, el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, arribarán a la región a inicios de la próxima semana.

Maduro moviliza milicianos y refuerza la frontera ante presión de EE. UU.

En medio de la escalada con Estados Unidos, Nicolás Maduro ordenó una jornada de alistamiento de entre 4 y 4,5 millones de milicianos este viernes 29 y sábado 30 de agosto, como parte de una estrategia integral de seguridad, propaganda y control social. La medida responde al aumento de la recompensa estadounidense por su captura, ahora de 50 millones de dólares, en el marco de la ofensiva contra el denominado “Cartel de los Soles”, al que Washington vincula con redes de narcotráfico del gobierno venezolano.

Paralelamente, Maduro reforzó la presencia militar y policial en los estados fronterizos con Colombia, activando la Zona de Paz N° 1 con 15.000 efectivos bajo la supervisión del ministro Diosdado Cabello. “Esta tierra no la toca nadie, es sagrada y bendecida, la tierra de los libertadores”, enfatizó el mandatario, asegurando que Venezuela mantiene su soberanía y se presenta como un territorio “limpio y libre del narcotráfico”, mientras critica a Estados Unidos por ser el mayor consumidor de drogas en el mundo.

Régimen de Maduro recibe espaldarazo en medio de tensiones con Estados Unidos

El Gobierno de Trinidad y Tobago respaldó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, citando el incremento de violencia asociado a los “carteles terroristas de la droga” en la región. La primera ministra Kamla Persad advirtió que su país y otros pequeños estados insulares carecen de los recursos para enfrentar de manera autónoma a estas redes de narcotráfico, que durante 20 años han incrementado la delincuencia transnacional y el tráfico de personas y armas.

Paralelamente, Paraguay declaró al denominado Cartel de los Soles, vinculado por EE. UU. con el gobierno de Nicolás Maduro, como una “organización terrorista internacional”, sumándose a Ecuador en esta catalogación. Washington mantiene que el grupo está liderado por Maduro y altos funcionarios venezolanos, y ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, en un esfuerzo coordinado con aliados regionales para combatir el narcotráfico.

Bayly advierte que Maduro planearía escapar de Venezuela

Según denunció el periodista peruano Jaime Bayly, Nicolás Maduro podría estar preparando una salida hacia Nicaragua junto a su círculo más cercano. Bayly aseguró que movimientos recientes del avión presidencial y traslados de bienes apuntan a un plan de escape del régimen chavista.

En su video más reciente, Bayly detalló que fuentes de inteligencia habrían confirmado un vuelo estratégico del Airbus A340 matrícula YV1004, utilizado habitualmente para misiones presidenciales, desde Maiquetía, Caracas, hacia Managua. Según el periodista, el avión transportaba bienes y activos de la fortuna personal de Maduro, incluyendo dinero y lingotes de oro, con el supuesto objetivo de crear una ruta segura ante un posible arresto internacional.