HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Maduro asegura que a Venezuela "no la toca nadie" a pesar de que Estados Unidos aumenta presión en el Caribe

Con la recompensa por su captura elevada a 50 millones de dólares, Nicolás Maduro busca sostener su imagen de soberanía en medio de acusaciones de narcotráfico por EE. UU.

Estados Unidos incrementa la presión sobre Venezuela con el despliegue de buques en el Caribe. Foto: composición LR/AFP
Estados Unidos incrementa la presión sobre Venezuela con el despliegue de buques en el Caribe. Foto: composición LR/AFP

Mientras Estados Unidos aumenta presión sobre Venezuela con el envío de más buques al mar del Caribe, el régimen de Nicolás Maduro, cada vez más solo en la región, asegura que "a la nación caribeña no la toca nadie" y que usará "todas sus fuerzas" para enfrentar las amenazas de Donald Trump.

Durante su programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro indicó que el sistema de defensa del país ha sido sometido a un proceso de “aceleración y reorganización dinámica” y que sus fuerzas armadas operan las 24 horas en plena capacidad de combate. El anunció de Maduro surge en medio de un nuevo reporte del medio Reuters, que informó Estados Unidos enviará barcos adicionales al sur del Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de droga latinoamericanos. Según fuentes conocedoras del despliegue, el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, arribarán a la región a inicios de la próxima semana.

PUEDES VER: EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia

lr.pe

Maduro moviliza milicianos y refuerza la frontera ante presión de EE. UU.

En medio de la escalada con Estados Unidos, Nicolás Maduro ordenó una jornada de alistamiento de entre 4 y 4,5 millones de milicianos este viernes 29 y sábado 30 de agosto, como parte de una estrategia integral de seguridad, propaganda y control social. La medida responde al aumento de la recompensa estadounidense por su captura, ahora de 50 millones de dólares, en el marco de la ofensiva contra el denominado “Cartel de los Soles”, al que Washington vincula con redes de narcotráfico del gobierno venezolano.

Paralelamente, Maduro reforzó la presencia militar y policial en los estados fronterizos con Colombia, activando la Zona de Paz N° 1 con 15.000 efectivos bajo la supervisión del ministro Diosdado Cabello. “Esta tierra no la toca nadie, es sagrada y bendecida, la tierra de los libertadores”, enfatizó el mandatario, asegurando que Venezuela mantiene su soberanía y se presenta como un territorio “limpio y libre del narcotráfico”, mientras critica a Estados Unidos por ser el mayor consumidor de drogas en el mundo.

PUEDES VER: Jorge 'Tuto' Quiroga, candidato presidencial de Bolivia, acusa a Nicolás Maduro de liderar un conglomerado criminal mafioso

lr.pe

Régimen de Maduro recibe espaldarazo en medio de tensiones con Estados Unidos

El Gobierno de Trinidad y Tobago respaldó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, citando el incremento de violencia asociado a los “carteles terroristas de la droga” en la región. La primera ministra Kamla Persad advirtió que su país y otros pequeños estados insulares carecen de los recursos para enfrentar de manera autónoma a estas redes de narcotráfico, que durante 20 años han incrementado la delincuencia transnacional y el tráfico de personas y armas.

Paralelamente, Paraguay declaró al denominado Cartel de los Soles, vinculado por EE. UU. con el gobierno de Nicolás Maduro, como una “organización terrorista internacional”, sumándose a Ecuador en esta catalogación. Washington mantiene que el grupo está liderado por Maduro y altos funcionarios venezolanos, y ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura, en un esfuerzo coordinado con aliados regionales para combatir el narcotráfico.

PUEDES VER: Estados Unidos y los países aliados que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

lr.pe

Bayly advierte que Maduro planearía escapar de Venezuela

Según denunció el periodista peruano Jaime Bayly, Nicolás Maduro podría estar preparando una salida hacia Nicaragua junto a su círculo más cercano. Bayly aseguró que movimientos recientes del avión presidencial y traslados de bienes apuntan a un plan de escape del régimen chavista.

En su video más reciente, Bayly detalló que fuentes de inteligencia habrían confirmado un vuelo estratégico del Airbus A340 matrícula YV1004, utilizado habitualmente para misiones presidenciales, desde Maiquetía, Caracas, hacia Managua. Según el periodista, el avión transportaba bienes y activos de la fortuna personal de Maduro, incluyendo dinero y lingotes de oro, con el supuesto objetivo de crear una ruta segura ante un posible arresto internacional.

Notas relacionadas
Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

LEER MÁS
Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada, 24 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, resumen, pizarra y órdenes de llegada de la R32, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada, 24 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, resumen, pizarra y órdenes de llegada de la R32, según el INH

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

LEER MÁS
Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Tecnología al rescate del Everest: drones combaten la basura en la cima del mundo

Tecnología al rescate del Everest: drones combaten la basura en la cima del mundo

LEER MÁS
“Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

“Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Mundo

Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

El único país de América Latina con transporte público totalmente gratuito: no es Chile ni Colombia

Hombre abandona a su perro en el aeropuerto porque no dejaron subirlo al avión y es arrestado por maltrato en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota