Mundo

Israel asesina a 4 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

Este lunes, Israel bombardeó el hospital Nasser en Jan Yunis, en Gaza, que dejó un saldo trágico de 15 fallecidos, incluidos cuatro periodistas, según reportó la Defensa Civil palestina.

Israel asesinó a 4 periodistas durante ataque a hospital de la Franja de Gaza.
Israel asesinó a 4 periodistas durante ataque a hospital de la Franja de Gaza. | NBC News

Israel perpetró un bombardeo contra el hospital Nasser, ubicado en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, que dejó un trágico saldo de 15 muertos. Entre las víctimas se encuentran cuatro periodistas que colaboraban con medios internacionales, según confirmó la Defensa Civil del territorio palestino.

El portavoz de la organización de rescatistas, Mahmud Basal, reportó un "saldo de 15 muertos, entre ellos cuatro periodistas y un miembro de la Defensa Civil", tras haber informado de dos ataques israelíes contra el hospital Nasser en Gaza.

Israel asesina a 4 periodistas durante nuevo ataque en la Franja de Gaza

La agencia de noticias Reuters informó que entre las víctimas mortales del reciente ataque al hospital Nasser, en Gaza, se encuentra uno de sus colaboradores. "Estamos consternados por la muerte de Husam al Masri y las lesiones sufridas por otro de nuestros colaboradores, Hatem Jaled, en los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza hoy", declaró un portavoz de la agencia

Asimismo, la agencia estadounidense Associated Press señaló estar "conmocionada y entristecida" por el fallecimiento de Mariam Dagga, periodista visual de 33 años que había trabajado con la organización desde el inicio de la guerra.

Por otro lado, Al Jazeera comunicó que Mohammad Salama, quien se desempeñaba como camarógrafo y fotoperiodista, murió en el mismo ataque. Su deceso se produjo apenas dos semanas después de que otros cuatro periodistas y dos miembros del equipo de la cadena también perdieran la vida en un bombardeo atribuido a las fuerzas israelíes.

El pronunciamiento de Israel tras nuevo ataque a Hospital de Gaza

El Ejército de Israel reconoció haber ejecutado una operación militar en las inmediaciones del hospital Nasser. Asimismo, indicó que "lamenta cualquier daño causado a personas no involucradas en el conflicto y que no tiene como objetivo a los periodistas".

Debido a las restricciones impuestas por Israel a la prensa extranjera en Gaza y a las limitaciones de acceso en la zona, la agencia AFP señaló que no ha podido verificar de forma independiente las cifras ni las versiones ofrecidas por la Defensa Civil palestina o por el ejército israelí.

De acuerdo con Mahmud Basal, vocero de los equipos de rescate, el primer ataque fue ejecutado mediante un dron cargado con explosivos, seguido de un segundo bombardeo que ocurrió mientras se evacuaba a las personas heridas. Varias de ellas, algunas con visibles rastros de sangre, fueron atendidas en el mismo hospital tras los hechos, como constató un fotógrafo de AFP presente en el lugar.

Asociación de Prensa Extranjera pide explicaciones por muerte de periodistas en Gaza

Luego del ataque contra un hospital en la Franja de Gaza, que dejó 4 periodistas fallecidos, la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) exigió una "explicación inmediata" el último lunes al ejército de Israel y a la oficina del primer ministro.

"Exigimos una explicación inmediata a las Fuerzas de Defensa de Israel y a la oficina del primer ministro. Exigimos a Israel que cese de una vez por todas su abominable práctica de atacar a periodistas", señaló el grupo en un comunicado.

Más de 200 trabajadores de prensa que han perdido la vida en Gaza

Desde el 7 de octubre, fecha en que inició el conflicto armado en Gaza, se ha reportado un número alarmante de muertes entre trabajadores de prensa. Entre las víctimas se encuentra Anas al Sharif, periodista de Al Jazeera muy reconocido por su labor informativa y por ser uno de los rostros más visibles en la cobertura desde el lugar de los hechos.

A la fecha, se contabilizan más de 230 trabajadores de medios de prensa fallecidos en la zona, una cifra que ha despertado inquietud en organismos de derechos humanos y medios de comunicación internacionales. En este escenario, el primer ministro Benjamín Netanyahu había anunciado que se permitiría el ingreso de más periodistas al territorio, en un intento por ampliar la cobertura informativa del conflicto.

