El gobierno de Milei también se pone en contra del Cartel de los Soles. Foto: AFP

La cancillería de Argentina emitió un comunicado donde denomina al Cartel de los Soles como una organización terrorista, grupo que estaría vinculado con el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Javier Milei se suma a los anuncios que ya habían emitido Estados Unidos, Paraguay y Ecuador. El cartel se trataría de una red de narcotráfico integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas, según EE. UU.

"En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como “Cártel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia", anunció el gobierno argentino.

La Cancillería emitió su comunicado a través de su cuenta de X.

Sanciones y restricciones para frenar al Cartel de los Soles

El gobierno argentino explicó que la medida "habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos".

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, también se expresó al respecto del anuncio. “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, escribió en su cuenta de X.

¿Qué es el Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles es una organización criminal que viene siendo vinculada estrechamente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Su nombre provendría de la insignia en forma de sol que los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) lucen en sus uniformes. Aunque no tiene una estructura jerárquica tradicional, este cartel opera a través de varias células dentro de las fuerzas militares del país, involucrando a miembros del Ejército, la Guardia Nacional y otras ramas.

Su principal actividad es el narcotráfico, facilitando el tránsito de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, utilizando diversas rutas aéreas, marítimas y terrestres que atraviesan el territorio venezolano. Además del narcotráfico, el Cartel de los Soles está involucrado en otros delitos, como la minería ilegal de oro y piedras preciosas en Venezuela, el contrabando de combustible y el lavado de dinero.