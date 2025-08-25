La posibilidad de que Nicolás Maduro abandone Venezuela ha encendido las alarmas internacionales. Según el periodista Jaime Bayly, el líder chavista estaría planeando trasladar a su familia a Nicaragua, uno de los principales aliados políticos del régimen. Los movimientos del avión presidencial hacia Managua y la creciente tensión judicial y militar sugieren que la operación podría estar más avanzada de lo que se creía.

Los vuelos recientes han sido detectados por plataformas de monitoreo aéreo, que registraron que la aeronave presidencial de Maduro despegó desde Maiquetía y aterrizó en el aeropuerto de Managua. Este contexto ocurre mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre el círculo cercano del mandatario, tras acusarlo de liderar el Cártel de los Soles.

Recompensa ofrecida por Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro. Foto: DEA

¿Qué afirmó Bayly sobre el posible destino de Maduro y su familia en caso de fuga?

Jaime Bayly señaló que Maduro contemplaría trasladar a su esposa, a su hijo y a los tres hijos de ella —de una relación anterior— hacia Nicaragua, considerado el refugio principal ante cualquier eventualidad política o militar. Managua, bajo el liderazgo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sería el lugar seguro previsto por el entorno más cercano del mandatario. “La noticia más importante del día es que el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua”, afirmó.

El periodista también citó a Emmanuel Rincón, quien confirmó que “Maduro siempre pensó en Managua como su primera opción para fugar, y no ha cambiado de opinión”. Los vuelos recientes del avión presidencial reflejarían esta planificación, mientras se incrementa la presión diplomática y judicial sobre el régimen.

Conviasa 737, avión presidencial de Nicolás Maduro que voló de Maiquetía (Caracas) hasta el aeropuerto de Managua. Foto: FlightRadar24

¿Qué habría transportado el avión presidencial de Maduro a Managua, según Bayly?

Bayly aseguró que la aeronave presidencial no solo habría trasladado personas, sino también “maletas, valijas, cajas llenas de dólares, de euros —principalmente euros— y de lingotes de oro”, parte de la fortuna acumulada por el mandatario. Según el periodista, esta sería una medida preventiva frente a un posible ingreso militar estadounidense con el fin de capturar a Maduro. Añadió que “Trump pudiera ordenar a su fuerza militar que entre a Venezuela a capturar a Maduro por ser el jefe de un cartel de narcotráfico, el Cártel de los Soles”.

El transporte de dólares, euros y metales preciosos coincide con los vuelos detectados hacia Managua y otros destinos cercanos, y reflejaría la estrategia del régimen de asegurar recursos económicos fuera de Venezuela. La información de Bayly coincide con los reportes de plataformas de monitoreo aéreo, como FlightRadar24, confirman que un Airbus A340 de Conviasa, matrícula YV1004 y utilizado frecuentemente por altos funcionarios venezolanos, incluyendo a Maduro y Diosdado Cabello, realizó un vuelo reciente hacia Nicaragua.

La aeronave partió del aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, y tras sobrevolar brevemente Honduras, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua. NTN24 indicó que el mismo avión había hecho un trayecto similar el 15 de agosto y que, en otra ocasión reciente, otro vuelo de Conviasa se desvió hacia La Habana antes de regresar a Caracas.