El presidente Javier Milei enfrenta el caso más grave de su gobierno tras la difusión de audios que comprometen directamente a su hermana Karina, actual secretaria de la Presidencia. Las grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del mandatario, hacen referencia a presuntos sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Aunque la causa se mantiene bajo secreto judicial, fuentes aseguraron que la autenticidad de los audios aún no ha sido confirmada ni desmentida. En uno de los fragmentos filtrados a la prensa, se escucha a Spagnuolo decir: “Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”.

La “Gran Hermana” del poder: Karina Milei en el centro de la tormenta

Las grabaciones apuntan de forma directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión y primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. De acuerdo con lo dicho por Spagnuolo, se habría implementado un sistema de retornos en el que Karina —identificada como la “Gran Hermana” dentro del oficialismo— recibía un porcentaje de las coimas. Según medios locales, el exfuncionario detalló que las comisiones sobre las compras alcanzaban el 8% del monto mensual, equivalente a casi un millón de dólares. De ese total, el 3% correspondería a Karina Milei y el 1% a Martín y Eduardo Menem. El 4% restante no habría sido especificado.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en un contexto particularmente delicado para el oficialismo. Días antes, el Congreso había revocado un veto presidencial sobre la ley que declaraba la emergencia en Discapacidad, lo que representó un revés político para Milei. Para la oposición, estas acusaciones refuerzan la idea de que Karina Milei, considerada la “cogobernante de facto”, debe dar explicaciones ante la justicia.

¿Qué medidas ha tomado la justicia argentina hasta el momento?

El juez federal Sebastián Casanello dispuso 16 allanamientos en simultáneo en domicilios particulares, oficinas públicas y empresas vinculadas a la provisión de medicamentos. Uno de los operativos se llevó a cabo en una conocida droguería de Buenos Aires, donde la policía encontró US$266.000 en sobres, además de computadoras, teléfonos celulares y documentación contable que fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Los investigadores centran su atención en la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios como el eje de las maniobras. Jonathan Kovalivker, empresario identificado como figura clave en la red, habría abandonado su vivienda antes de la llegada de los agentes. Su hermano, en cambio, fue interceptado con los sobres de dinero. En el lugar también se hallaron fajos de billetes y una caja fuerte abierta.

Hasta ahora no se han registrado detenciones ni imputaciones formales, pero las pruebas podrían derivar en cargos por cohecho, asociación ilícita y administración fraudulenta. “Tenemos un presidente que no exige coimas de forma directa, pero permite que su círculo más cercano lo haga”, opinó el analista Ignacio Fidanza. El despido de Spagnuolo, luego de la filtración, aumentó aún más las sospechas sobre el manejo del caso.