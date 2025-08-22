La Justicia argentina allanó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina en una investigación por presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos con fondos públicos. La investigación apunta al entorno del presidente Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, tras la filtración de audios en los que ambos son mencionados por el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

El caso, impulsado por una denuncia judicial, involucra a funcionarios, asesores presidenciales y empresarios del sector farmacéutico. Durante los allanamientos, se encontraron 240 mil dólares en el vehículo de un directivo de la droguería Suizo Argentina, un hallazgo que pasó a ser una de las principales pruebas en la investigación.

Audios filtrados revelan un presunto esquema ilegal

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y solicitados por el fiscal Franco Picardi tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, el exfuncionario describe un sistema de recaudación ilícita que involucraría a proveedores de medicamentos y a la Secretaría General de la Presidencia.

En un fragmento, Spagnuolo asegura que parte del dinero debía canalizarse a través de Suizo Argentina para luego “subir” a Presidencia. También menciona directamente a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, asesor cercano al Gobierno, e incluso afirma haber conversado sobre el tema con el propio presidente, aunque intentando desligarlo de manera directa.

Secuestro de dólares y documentación clave en los operativos

Durante los procedimientos, que se extendieron a una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, las fuerzas federales secuestraron computadoras, teléfonos, documentación sensible y sobres con cerca de 240 mil dólares en efectivo. El hallazgo se produjo dentro del vehículo de un alto directivo de Suizo Argentina, una de las empresas señaladas en el esquema.

Si bien la presencia del dinero refuerza las sospechas sobre posibles maniobras de corrupción, hasta ahora no se han dictado órdenes de detención. Spagnuolo, señalado como pieza central en la trama, no fue encontrado en su domicilio y su declaración se considera clave para esclarecer la cadena de responsabilidades.

Denuncia formal contra Milei, su hermana y empresarios farmacéuticos

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, conocido por haber representado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su escrito, Dalbón acusa a los hermanos Milei, a Spagnuolo, a Menem y a Eduardo Kovalivker —dueño de Suizo Argentina— de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública.

La inclusión de una empresa farmacéutica en la investigación refleja la dimensión económica del caso, ya que se trata de contratos destinados a proveer medicamentos a personas con discapacidad. Para los denunciantes, el presunto desvío de fondos no solo constituye un delito, sino una afrenta ética al utilizar recursos dirigidos a un sector vulnerable de la sociedad.

Impacto político en medio de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El escándalo estalló el mismo día en que la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 172 votos a favor y apenas 72 en contra, la derrota legislativa dejó al Gobierno en una posición incómoda frente a una problemática social sensible y directamente vinculada con la causa judicial en curso.

Hasta ahora, la Casa Rosada no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la destitución inmediata de Spagnuolo de la ANDIS fue interpretada como un intento del Ejecutivo de contener el impacto de la denuncia. Para la oposición y gran parte de la opinión pública, el silencio oficial no hace más que aumentar las sospechas.