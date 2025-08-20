HOYSuscripcion LR Focus

Milei es denunciado junto a otros funcionarios por corrupción en compra de medicamentos: "Van a pedirle guita"

Los legisladores opositores exigen una investigación exhaustiva por irregularidades en la adquisición de fármacos, advirtiendo sobre los riesgos para la salud pública.

Milei es acusado por compra fraudulenta de medicamentos. Foto: Difusión
Milei es acusado por compra fraudulenta de medicamentos. Foto: Difusión

La denuncia por corrupción en la compra de medicamentos ha sacudido el ámbito político argentino, involucrando al presidente Javier Milei y a varios de sus funcionarios. La acusación se centra en irregularidades en la adquisición de fármacos, lo que ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública.

La denuncia fue presentada por un grupo de legisladores de la oposición, quienes aseguran que se han detectado sobreprecios y falta de transparencia en los contratos firmados por el gobierno. Este escándalo se suma a una serie de cuestionamientos que enfrenta la administración de Milei, quien asumió el cargo hace pocos meses.

Los denunciantes han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La situación ha llevado a un clima de tensión en el Congreso, donde se discuten las implicancias de estas acusaciones en la gestión del gobierno actual.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

lr.pe

¿Por qué es la denuncia a Milei?

La denuncia presentada incluye documentos que evidencian la compra de medicamentos a precios inflados, así como la falta de licitaciones adecuadas. Según los legisladores, estas prácticas no solo afectan el presupuesto del Estado, sino que también ponen en riesgo la salud de la población, al limitar el acceso a tratamientos necesarios.

La oposición ha calificado este escándalo como uno de los más graves en la historia reciente del país. Varios líderes políticos han exigido la renuncia de los funcionarios implicados y han convocado a una sesión extraordinaria en el Congreso para abordar la situación. Por su parte, Milei ha defendido su gestión, asegurando que se trata de un ataque político en su contra.

Impacto en la opinión pública

La denuncia ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, con manifestaciones en diversas ciudades del país. Los ciudadanos exigen transparencia y justicia, y han expresado su preocupación por la posibilidad de que la corrupción afecte el acceso a medicamentos esenciales. Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate intenso, donde se cuestiona la ética del gobierno y se demanda una respuesta contundente ante las acusaciones.

