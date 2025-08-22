El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a la administración de Trump y acusó a Estados Unidos de intentar llevar a cabo un "cambio de régimen" de una forma "terrorista, militar". Esto ocurre luego de que la Casa Blanca sugiriera el envío de barcos al mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, para luchar contra el narcotráfico.

"Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal", aseguró el Maduro durante un evento en el Parlamento en Caracas, que fue transmitido en vivo por todos los medios de comunicación de Venezuela.

Maduro critica a Estados Unidos amparándose en el derecho internacional

Nicolás Maduro subrayó que, según el derecho internacional, está prohibido amenazar con el uso de la fuerza contra Estados soberanos, así como emplearla en su contra. También agradeció a los gobiernos "la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Suramérica”.

"Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, en cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula, Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos", agregó el mandatario.

Maduro ordena el despliegue de soldados frente a acciones de Estados Unidos

El presidente Maduro anunció el lunes que pondrá en marcha un despliegue de más de 4 millones de milicianos como respuesta a las amenazas de Estados Unidos, tras la elevación de la recompensa por información que conduzca a su captura y el lanzamiento de una operación antinarcóticos dirigida a militares en el Caribe.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, preparados, activados y armados", afirmó. Asimismo, el día de ayer, el mandatario convocó a un alistamiento de las "fuerzas milicianas" para el fin de semana, como respuesta al patrullaje de buques que Estados Unidos propuso en aguas del Caribe.

La amenaza del régimen de Maduro a EE.UU. tras despliegue de buques de guerra

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó una fuerte amenaza. En medio de un mitin político contra los que llamó un "imperio", el político precisó que "los extranjeros que entren a este país sin permiso, entran, pero no salen, se quedan presos".

Rodríguez afirmó que todos los venezolanos, sin importar si viven dentro del país o fuera de él, están "obligados" a defender su territorio. Estas declaraciones surgen después de que Estados Unidos enviara buques militares cerca de las costas venezolanas con el objetivo de "frenar el narcotráfico" en la zona.

Cabe recodar que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para utilizar todo el “poder americano” requerido para enfrentar el tráfico ilegal de drogas que se origina en Venezuela.