HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Maduro asegura que administración de Trump busca un “cambio de régimen” de forma “terrorista, militar y criminal”

Durante un evento, Nicolás Maduro enfatizó que el derecho internacional prohíbe amenazar con la fuerza a naciones soberanas, en referencia al envío de buques de EEUU hacia Venezuela.

Maduro asegura que EE.UU. busca un “cambio de régimen” en Venezuela de forma "terrorista".
Maduro asegura que EE.UU. busca un “cambio de régimen” en Venezuela de forma "terrorista". | AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó a la administración de Trump y acusó a Estados Unidos de intentar llevar a cabo un "cambio de régimen" de una forma "terrorista, militar". Esto ocurre luego de que la Casa Blanca sugiriera el envío de barcos al mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, para luchar contra el narcotráfico.

"Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal", aseguró el Maduro durante un evento en el Parlamento en Caracas, que fue transmitido en vivo por todos los medios de comunicación de Venezuela.

PUEDES VER: Paraguay declara organización terrorista al "Cártel de los Soles", grupo que EE. UU. vincula con Nicolás Maduro

lr.pe

Maduro critica a Estados Unidos amparándose en el derecho internacional

Nicolás Maduro subrayó que, según el derecho internacional, está prohibido amenazar con el uso de la fuerza contra Estados soberanos, así como emplearla en su contra. También agradeció a los gobiernos "la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Suramérica”.

"Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, en cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula, Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos", agregó el mandatario.

PUEDES VER: Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

lr.pe

Maduro ordena el despliegue de soldados frente a acciones de Estados Unidos

El presidente Maduro anunció el lunes que pondrá en marcha un despliegue de más de 4 millones de milicianos como respuesta a las amenazas de Estados Unidos, tras la elevación de la recompensa por información que conduzca a su captura y el lanzamiento de una operación antinarcóticos dirigida a militares en el Caribe.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, preparados, activados y armados", afirmó. Asimismo, el día de ayer, el mandatario convocó a un alistamiento de las "fuerzas milicianas" para el fin de semana, como respuesta al patrullaje de buques que Estados Unidos propuso en aguas del Caribe.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

lr.pe

La amenaza del régimen de Maduro a EE.UU. tras despliegue de buques de guerra

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó una fuerte amenaza. En medio de un mitin político contra los que llamó un "imperio", el político precisó que "los extranjeros que entren a este país sin permiso, entran, pero no salen, se quedan presos".

Rodríguez afirmó que todos los venezolanos, sin importar si viven dentro del país o fuera de él, están "obligados" a defender su territorio. Estas declaraciones surgen después de que Estados Unidos enviara buques militares cerca de las costas venezolanas con el objetivo de "frenar el narcotráfico" en la zona.

Cabe recodar que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, declaró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está listo para utilizar todo el “poder americano” requerido para enfrentar el tráfico ilegal de drogas que se origina en Venezuela.

Notas relacionadas
Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

LEER MÁS
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran

Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
El Salvador militariza su educación con nuevas reglas: cambios en el saludo, uniformes y cabello debe ser corto

El Salvador militariza su educación con nuevas reglas: cambios en el saludo, uniformes y cabello debe ser corto

LEER MÁS
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

LEER MÁS
Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

LEER MÁS
Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Mundo

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

El hombre que sobrevivió seis días en una montaña, con una pierna rota y sin comida ni agua en Noruega

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota