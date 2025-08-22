Tal y como ya lo hizo Estadoa Unidos y Ecuador, Paraguay declaró el viernes 22 de agosto al "Cartel de los Soles" como una organización terrorista internacional. El decreto, presentado por la bancada de Honor Colorado (HC) y oficializado con la firma del presidente Santiago Peña, señala la obligación del Estado paraguayo "de redoblar sus esfuerzos" con la finalidad de combatir y prevenir la delincuencia transnacional "desde una perspectiva integral y multidimensional". Asimismo, apunta a realizar esta tarea con el respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

El "Cartel de los Soles" es un grupo de narcotráfico que Estados Unidos vincula con el régimen de Nicolás Maduro, quien, según Washington, lidera la organización junto con funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano. Esto llevó a que la recompensa contra Maduro aumente hasta en 50 millones de dólares para quien de información que lleve a su captura.

La primera denuncia pública contra este grupo surgió en 2004, cuando el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al general Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados. Marcano fue asesinado ese mismo año, antes de formalizar la denuncia. Posteriormente, The Miami Herald reportó que el cartel operaba como “un considerable grupo de generales”, con lo que reforzó las sospechas sobre su estrecha relación con el poder político. Su nombre alude a las insignias con soles que portan los generales, quienes habrían utilizado su posición para facilitar operaciones de narcotráfico, según investigaciones citadas por EFE.

Guyana pide enfrentar al "Cartel de los Soles" ante aumento de criminalidad

El Gobierno de Guyana expresó su preocupación por el aumento de amenazas vinculadas al crimen transnacional organizado y al narco-terrorismo en América Latina y el Caribe, destacando que estas actividades afectan la paz, la seguridad y la gobernabilidad democrática. En su comunicado, señaló que redes como el Cartel de los Soles, vinculado al narcotráfico en Venezuela y catalogado como organización terrorista en algunos países, son ejemplo de estructuras criminales capaces de superar la capacidad de respuesta estatal y socavar el desarrollo de la población.

Las autoridades guyanesas insistieron en la necesidad de reforzar la cooperación nacional, regional e internacional para enfrentar estas amenazas. Según la nota oficial, el país respaldará estrategias colaborativas y apoyará iniciativas para desmantelar redes delictivas que ponen en riesgo la seguridad compartida. El gobierno reafirmó su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la preservación de la región como una Zona de Paz, en línea con los lineamientos del presidente Mohamed Irfaan Ali.

Vox busca que la Unión Europea declare terrorista al "Cártel de los Soles"

El grupo parlamentario de Vox presentó una proposición no de ley en el Congreso para que la Comisión de Exteriores debata la inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. La formación sostiene que esta red criminal de origen venezolano, presuntamente vinculada al presidente Nicolás Maduro, está detrás de narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros y asesinatos selectivos en varios países.

La propuesta busca que la UE congele fondos y activos financieros del cartel y refuerce la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros. Santiago Abascal respaldó la estrategia de Washington contra Maduro, al que calificó de “narco mafioso”, y denunció el apoyo de Cuba al régimen venezolano, reclamando activar la cláusula democrática prevista en el acuerdo de cooperación con la isla.