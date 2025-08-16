Cronograma de pagos del IVSS en agosto 2025: cuándo depositan los bonos para pensionados y quienes cobran
Los pensionados del IVSS están próximos a recibir una serie de pagos que corresponden a agosto 2025 y están dirigidos desde el régimen de Nicolás Maduro.
En los próximos días de agosto 2025 se desembolsarán todos los pagos dirigidos a los pensionados del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS). La administración de Nicolás Maduro se encarga de enviar diversos montos para los adultos mayores registrados, con el fin de brindarles un apoyo para afrontar la crisis severa que golpea el país llanero.
Revisa en la siguiente nota todo lo relacionado a los pagos del IVSS para este nuevo mes, incluida la fecha en la que serían pagados, sus montos respectivos y cómo verificar si te toca cobrar.
Pagos IVSS: ¿cuándo depositan a los pensionados en agosto 2025?
Los pensionados del IVSS son uno de los grupos que se benefician mensualmente de los pagos directos del gobierno de Nicolás Maduro, recibiendo dos envíos económicos de forma fija. Para agosto 2025, los dos depósitos llegarán en estas fechas:
- Pensión IVSS de septiembre: jueves 21 de agosto
- Bono de Guerra Económica: jueves 21 de agosto
¿De cuánto son los pagos para pensionados IVSS en agosto 2025?
Los diferentes pagos que recibirán los pensionados del IVSS en agosto 2025 tendrán montos variados. A continuación te indicamos de cuánto es cada entrega:
- Pensión de septiembre: 130 bolívares
- Bono de Guerra: 50 dólares
¿Cómo saber si soy un nuevo pensionado del IVSS en 2025?
¿No sabes todavía si formas parte de los nuevos pensionados del IVSS? Tranquilo, aquí encontrarás una guía práctica para confirmar tu estatus con solo ingresar tu número de cédula:
- Accede a la plataforma oficial del IVSS.
- Dirígete a la sección "Consultas" y selecciona la opción "Pensionados".
- Ingresa tu número de cédula de identidad y tu fecha de nacimiento.
- Verifica la entidad bancaria asignada.
- Finalmente, presiona el botón "Consultar" y obtendrás la información.