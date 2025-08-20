HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Mundo

Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, advirtió que extranjeros sin permiso que ingresen al país "no saldrán", en un discurso dirigido a Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que los venezolanos están "obligados" a defender su territorio. Foto: X
Rodríguez aseguró que los venezolanos están "obligados" a defender su territorio. Foto: X

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, lanzó una fuerte amenaza en medio de un mitin político contra los que llamó un “imperio”, el político precisó que "Los extranjeros que entren a este país sin permiso, entra, pero no sale, se queda preso".

Rodríguez aseguró que los venezolanos están "obligados" a defender su territorio, estén viviendo en él o fuera del país. Estas declaraciones llegan después que Estados Unidos desplegó buques militares cerca de las costas de Venezuela que tiene como objetivo "frenar el narcotráfico" en la zona.

¿Qué dijo Jorge Rodríguez?

Jorge Rodriguez, lanzó fuertes amenazas contra Estados Unidos durante un discurso televisado en el que instó a no tener miedo a ningún "imperio".

"Hay un país en el mundo que ha combatido y derrotado a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares. Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale. Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda", dijo.

Las amenazas del político se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que ambos mandatarios desplegaran sus fuerzas militares como una advertencia ante una posible escalada del conflicto. En este marco, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela afirmó que el país es "el país con más victorias contra el narcotráfico", refiriéndose a las recientes declaraciones de la Casa Blanca, que tildaron a Maduro como "el líder de un cartel de narcotráfico".

¿Cuál es el vinculo de Venezuela y el narcotráfico?

La Cancillería de Venezuela acusó a Estados Unidos de recurrir a “amenazas y difamaciones” al vincular al país con el narcotráfico, lo que, según Caracas, refleja la “desesperación” y el fracaso de las políticas de Washington en la región. En su declaración, el gobierno venezolano recordó que la DEA fue expulsada del país en 2005 y destacó los “resultados contundentes” logrados desde entonces en la lucha contra el crimen organizado, tales como capturas, desmantelamiento de redes y control de fronteras.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Nicolás Maduro ha sido identificado como el líder del Cartel de los Soles, utilizando el narcotráfico como medio para financiar su régimen y afianzar su control sobre Venezuela. Junto a Maduro, varios altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, exministro de Defensa, y Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia militar, han sido señalados como miembros clave del cartel.

El Departamento del Tesoro también designó oficialmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, lo que resultó en sanciones económicas y la oferta de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro. Las acusaciones contra él y otros altos funcionarios del gobierno venezolano incluyen su participación en actividades de narcotráfico y corrupción a gran escala; sin embargo, el régimen de Maduro ha negado rotundamente dichas acusaciones.

