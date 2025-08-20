Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe

La disputa entre Donald Trump y Nicolás Maduro continúa, después que el gobierno de Estados Unidos apodara como "narcotraficante" al gobernante venezolano, las riñas entre ambos se intensificaron después que el republicano ordenara que se desplegaran más de 4.000 buques por las costas de América Latina y el Caribe.

La excusa de Trump para militarizar el espacio naval en aguas internacionales cercanas a la costa de Venezuela fue la búsqueda de combatir el narcotráfico en la zona.

¿Dónde se encuentran los buques de Estados Unidos?

Tras el despliegue de los buques de guerra, se sabe que los USS Gravely y Jason Dunham han zarpado desde Florida, la semana pasada, mientras el Sampson se encuentra muy cerca al Canal de Panamá y un cuarto buque de combate, el Litorial USS ya opera en las cercanías de Curazao, según informó la revista "Zona Militar".

Estas acciones generaron la reacción de Maduro, quien como respuesta ordenó el despliegue de 4,5 millones de militares por todo el país.

¿Qué hacen los buques de Estados Unidos en costas venezolanas?

Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró a Reuters que los activos navales estadounidenses no solo cumplen funciones de inteligencia y vigilancia, sino que también podrían emplearse como plataformas para ataques selectivos si así se decidiera.

Los destructores de la clase Arleigh Burke, desplegados en aguas internacionales a partir de las 200 millas náuticas de la costa venezolana, serían capaces de cubrir esa distancia en un lapso estimado de 5,5 a 7,4 horas, con una velocidad máxima de 350 km/h.

Se trata del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, reforzado con aeronaves P-8 Poseidón, diseñadas para rastrear submarinos y buques a largas distancias mediante radares de última generación, sensores y sonoboyas.

Se trata de un despliegue militar que, de acuerdo con la Casa Blanca, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.