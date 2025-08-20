HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

Donald Trump desplegó más de 4.000 buques por las costas del Caribe y se posicionan muy cerca de Venezuela, con el objetivo de combatir el “narcotráfico”

Donald Trump desplegó buques de caza cerca de las costas de Venezuela. Composición LR/Gerson Cardoso/AP
Donald Trump desplegó buques de caza cerca de las costas de Venezuela. Composición LR/Gerson Cardoso/AP

La disputa entre Donald Trump y Nicolás Maduro continúa, después que el gobierno de Estados Unidos apodara como "narcotraficante" al gobernante venezolano, las riñas entre ambos se intensificaron después que el republicano ordenara que se desplegaran más de 4.000 buques por las costas de América Latina y el Caribe.

La excusa de Trump para militarizar el espacio naval en aguas internacionales cercanas a la costa de Venezuela fue la búsqueda de combatir el narcotráfico en la zona.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

lr.pe

¿Dónde se encuentran los buques de Estados Unidos?

Tras el despliegue de los buques de guerra, se sabe que los USS Gravely y Jason Dunham han zarpado desde Florida, la semana pasada, mientras el Sampson se encuentra muy cerca al Canal de Panamá y un cuarto buque de combate, el Litorial USS ya opera en las cercanías de Curazao, según informó la revista "Zona Militar".

Estas acciones generaron la reacción de Maduro, quien como respuesta ordenó el despliegue de 4,5 millones de militares por todo el país.

¿Qué hacen los buques de Estados Unidos en costas venezolanas?

Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró a Reuters que los activos navales estadounidenses no solo cumplen funciones de inteligencia y vigilancia, sino que también podrían emplearse como plataformas para ataques selectivos si así se decidiera.

Los destructores de la clase Arleigh Burke, desplegados en aguas internacionales a partir de las 200 millas náuticas de la costa venezolana, serían capaces de cubrir esa distancia en un lapso estimado de 5,5 a 7,4 horas, con una velocidad máxima de 350 km/h.

Se trata del mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, reforzado con aeronaves P-8 Poseidón, diseñadas para rastrear submarinos y buques a largas distancias mediante radares de última generación, sensores y sonoboyas.

Se trata de un despliegue militar que, de acuerdo con la Casa Blanca, busca reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.

Notas relacionadas
Unos cerdos salvajes se tiñen de color azul neón y generan alerta entre los expertos

Unos cerdos salvajes se tiñen de color azul neón y generan alerta entre los expertos

LEER MÁS
Juego Venezuela vs China Taipéi EN VIVO, Pequeñas Ligas 2025: en breve inicia la semifinal internacional por Disney Plus ONLINE

Juego Venezuela vs China Taipéi EN VIVO, Pequeñas Ligas 2025: en breve inicia la semifinal internacional por Disney Plus ONLINE

LEER MÁS
La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

Senador de EEUU lanza dura advertencia a Maduro ante despliegue de buques de guerra en Venezuela: “Debería dormir con los ojos abiertos"

LEER MÁS
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

LEER MÁS
Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

LEER MÁS
Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe

UNCP: Proceso electoral avanza con propuestas que combinan experiencia y renovación

El millonario premio que ganaría Alianza Lima si elimina a la U. Católica de Ecuador y clasifica a cuartos de final de Copa Sudamericana

Mundo

La policía francesa investiga el caso de un hombre que murió haciendo una transmisión en vivo en Kick

Así opera el P-8 Poseidón, el avión espía y cazasubmarinos que Estados Unidos desplegó hacia Venezuela

Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Magistrado del TC sobre fallo a favor de Dina Boluarte: "Allanar la casa de un presidente es un acto agresivo"

Juliana Oxenford critica fallo del TC a favor de Boluarte: "Ya no tienen ni vergüenza cuando se trata de defender lo indefendible"

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota