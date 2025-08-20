Paraguay se uniría a EE. UU. y Ecuador en la lucha contra el Cártel de los Soles. Foto: composición LR/ EFE

Paraguay se uniría a EE. UU. y Ecuador en la lucha contra el Cártel de los Soles. Foto: composición LR/ EFE

El Senado de Paraguay aprobó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a reconocer la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, con lo que quedaría pendiente la firma del presidente Santiago Peña para formalizar la medida. Esta decisión se suma a los esfuerzos internacionales por detener las operaciones criminales asociadas al régimen de Nicolás Maduro, quien, junto con su funcionarios, constituye una amenaza para la seguridad regional al brindar apoyo material a otras organizaciones extranjeras.

Con esta resolución, Asunción se alinea con Ecuador y Estados Unidos, que en las últimas semanas también adoptaron medidas similares. Este grupo, liderado por altos mandos venezolanos, es acusado de facilitar el tráfico de drogas, armas y el lavado de dinero en la región.

PUEDES VER: Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

La medida responde a la creciente preocupación regional por el poder del Cártel de los Soles y su influencia en redes criminales transnacionales. Para Paraguay, esta declaración tiene el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y enviar un mensaje político claro contra el régimen venezolano.

El nuevo golpe que recibirá Maduro con la decisión de Peña se sumará al tercero en apenas unas semanas. El primero ocurrió cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como "Terrorista Global Especialmente Designado" y aumentó la recompensa a US$50.000.000 por información que conduzca a Nicolás Maduro. A esto se le sumó la acción de Paraguay, que se alineó con Ecuador, el cual también reconoció al Cártel como organización terrorista y firmó un decreto para investigar los vínculos de este grupo con bandas criminales en el país.

PUEDES VER: Brasil refuerza vigilancia ante llegada de buques destructores y tropas militares de Estados Unidos a la costa de Venezuela

Senador estadounidense advierte que los “días de Maduro están contados”

El senador republicano Carlos Giménez confirmó este miércoles el despliegue de un avión militar P-8 Poseidon hacia Venezuela, un modelo especializado en patrulla marítima y guerra antisubmarina. A través de la red social X, el legislador también recordó que la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro sigue vigente y advirtió que el tiempo del mandatario en el poder “está por terminar”.

En diálogo con Univisión, Giménez sostuvo que esta operación va más allá de sanciones diplomáticas y anticipó “consecuencias militares en el corto plazo”. Según el representante de Florida, las acciones contra Maduro no se extenderán por mucho tiempo debido a su alto costo, pero sí tendrán un impacto directo. Añadió que funcionarios del propio régimen “lo están abandonando”, al percibir que “algo va a pasar” en Venezuela.

Analista prevé posible estrategia militar de EE. UU. en el Caribe

El analista internacional Francisco Belaúnde advirtió que la movilización militar estadounidense en el Caribe abre la posibilidad de operaciones puntuales contra el régimen de Nicolás Maduro, las cuales podrían ir desde bombardeos con misiles lanzados desde buques de guerra hasta asesinatos selectivos de altos funcionarios chavistas, incluido el propio mandatario. El especialista explicó que el objetivo sería provocar una revuelta interna similar a la estrategia que Israel intentó en Irán, pero con la diferencia de que en Venezuela existe una oposición más organizada que podría capitalizar una eventual fractura del poder.

Belaúnde señaló además que, más allá de la narrativa vinculada al narcotráfico y al “Cartel de los Soles”, también cabe la hipótesis de un intento directo de derrocar al Gobierno venezolano a través de golpes quirúrgicos y ataques selectivos, sin llegar a una invasión terrestre. Según su análisis, la finalidad sería generar un colapso político acelerado en Caracas, desestabilizando la cúpula chavista y forzando una transición en medio de la presión militar de Washington.