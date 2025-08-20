HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ataques rusos continúan mientras la OTAN se reúne para debatir garantías de seguridad en Ucrania

Un reciente ataque nocturno con drones rusos en la ciudad de Sumy, en Ucrania, dejó al menos 12 heridos, incluidos dos niños.

Rusia atacó con drones a las ciudades ucranianas de Sumy y Odesa.
Rusia atacó con drones a las ciudades ucranianas de Sumy y Odesa. | ABC News

Un ataque nocturno llevado a cabo por el ejército ruso con drones golpeó la región de Okhtyrka, en Sumy, Ucrania, dejando al menos 12 personas heridas, incluyendo dos niños. La policía regional compartió los detalles a través de la red social Telegram.

El bombardeo se centró en áreas residenciales, por lo que causó daños en un edificio de apartamentos, 13 casas particulares, una dependencia y un garaje. Equipos de policía y expertos en explosivos trabajaron en la zona para documentar los daños, recoger pruebas y brindar asistencia a las víctimas.

PUEDES VER: Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

lr.pe

Nuevos ataques rusos contra varias zonas de Ucrania

En la misma jornada, la ciudad de Odesa fue blanco de un ataque masivo con drones, según informaron las autoridades locales. Como resultado, una persona resultó herida por los impactos. El ataque también provocó un gran incendio en una instalación de combustible y la energía, según los detallaron las fuentes.

Para hacer frente a las consecuencias del ataque, se desplegaron 54 rescatistas y 16 unidades de emergencia, entre ellas un tren de bomberos de Ukrzaliznytsia y el equipo de bomberos local. Las tareas para extinguir el incendio y brindar ayuda a la comunidad continuaron durante varias horas en la zona afectada.

PUEDES VER: Rusia convierte sus drones Shahed en armas secretas: ahora podrían minar zonas inesperadas de Ucrania

lr.pe

La OTAN se reúne para debatir garantías de seguridad en Ucrania

Este miércoles 20 de agosto, los ministros de defensa de la OTAN se reúnen de manera virtual para discutir las garantías de seguridad a Ucrania, en el marco de los esfuerzos renovados por encontrar una solución diplomática a la guerra con Rusia. De acuerdo con fuentes de la alianza, la videoconferencia reúne a los principales responsables militares de los 32 países miembros, presidida por el almirante Giuseppe Cavo Dragone, jefe del Comité Militar de la OTAN.

Entre los participantes se encuentra el general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, quien junto con sus colegas europeos y norteamericanos, discutirá la estructura de apoyo militar necesario para respaldar cualquier posible acuerdo de paz. En tanto, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que su Gobierno está abierto a dialogar sobre los aspectos políticos de un posible acuerdo con Ucrania.

PUEDES VER: Rusia crea vacuna contra el cáncer e inicia sus ensayos clínicos: tiene la tecnología de las dosis contra el COVID-19

lr.pe

La Unión Europea también se pronuncia sobre las garantías de seguridad en Ucrania

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió el último martes que las garantías de seguridad para Ucrania deben ser "suficientemente sólidas y creíbles", ya que "no se puede confiar" en que el presidente ruso, Vladimir Putin, “cumpla ninguna promesa o compromiso".

Esta advertencia de Kallas se dio tras la cumbre virtual de los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países miembros, en la que se analizó el resultado de las reuniones previas en la Casa Blanca, que contaron con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el anfitrión, Donald Trump.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Kallas aclaró que "las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar“.

