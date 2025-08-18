Este lunes se vivió un momento inusual en la Casa Blanca, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un breve susurro con su homólogo francés, Emmanuel Macron, acerca de las negociaciones de paz en Ucrania. La conversación, captada por un micrófono abierto, generó rápidamente la atención de los medios.

Trump mencionó que considera que el presidente ruso, Vladímir Putin, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de paz por su cuenta. Posteriormente, interrumpió la reunión para comunicarse directamente con Putin, abordando las garantías de seguridad para Ucrania y la posibilidad de organizar una cumbre trilateral con Volodimir Zelenski.

¿Qué dijo Trump a Macron sobre la intención de Putin respecto a un acuerdo de paz para Ucrania?

En el breve diálogo, Trump aseguró a Macron: “Creo que quiere llegar a acuerdo. Creo que quiere hacer un trato por mí, ¿lo entiendes? Por más loco que suene”. Esta declaración refleja la impresión de Trump sobre la voluntad de Putin de negociar directamente con él.

Trump también sugirió la idea de un encuentro trilateral entre él, Zelenski y Putin, con el fin de establecer los términos de un acuerdo de paz. Fuentes cercanas confirmaron que la llamada posterior con Putin tenía como objetivo transmitir los debates que se habían dado con los líderes europeos acerca de las garantías de seguridad para Ucrania.

¿Qué postura ha adoptado Ucrania frente a la propuesta rusa de intercambio de territorios como Donetsk y Lugansk?

Trump también tocó el tema de la propuesta territorial de Rusia, que implicaría la cesión de regiones como Donetsk y Lugansk. Kiev ha rechazado esta idea, considerándola inaceptable, y además, en desacuerdo con la Constitución ucraniana.

La postura de Ucrania fue respaldada por los líderes europeos presentes en la reunión, entre ellos Macron, Ursula von der Leyen, Mark Rutte y otros jefes de Estado, quienes coincidieron en que cualquier acuerdo de paz debe respetar la soberanía territorial de Ucrania y no permitir cesiones forzadas de territorio.