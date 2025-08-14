HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores
Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     Palmeiras goleó 4 a 0 a Universitario por la Copa Libertadores     
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia
Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     Trump sobre reunión con Putin: no habrá beneficio para Rusia     
Mundo

Daniel Noboa declara grupo terrorista a Cartel de los Soles vinculado al régimen de Nicolás Maduro

Daniel Noboa oficializa la declaración del Cártel de los Soles como grupo terrorista en Ecuador, reforzando la lucha contra el crimen organizado.

Daniel Noboa declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista en Ecuador. Foto: EFE
Daniel Noboa declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista en Ecuador. Foto: EFE

El presidente Daniel Noboa oficializó la declaración del Cártel de los Soles como grupo terrorista, dentro del marco del estado de "conflicto armado interno" que rige desde principios de 2024. Esta medida tiene como objetivo desmantelar los posibles vínculos de la organización con bandas criminales en Ecuador.

La disposición establece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) coordine con agencias extranjeras para investigar la presencia del grupo en el país y elaborar un informe detallado con sus hallazgos. La acción sigue la línea de sanciones impuestas por Estados Unidos contra la organización, a la cual vinculan directamente con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

PUEDES VER: Hijo de Jair Bolsonaro amenaza a la justicia brasileña: advierte más sanciones de EE. UU. si continúa el juicio contra su padre

lr.pe

¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Ecuador contra el Cartel de los Soles?

El gobierno ecuatoriano ha intensificado su ofensiva contra el Cártel de los Soles mediante operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas, detenciones masivas y la ocupación de territorios considerados bajo el control de grupos armados. Estas acciones forman parte de la estrategia contra el crimen organizado implementada desde 2024.

Además de declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista, el Ejecutivo ha ordenado al CNI investigar posibles vínculos con bandas locales y coordinar esfuerzos con agencias de inteligencia extranjeras, con el fin de frenar la influencia de esta organización criminal en Ecuador.

PUEDES VER: ¿Quién es Jorge "Tuto" Quiroga? el expresidente que quiere volver al poder en Bolivia y promete aplicar la “motosierra"

lr.pe

¿Qué relación tiene el Cartel de los Soles con el régimen de Nicolás Maduro según el gobierno de EE. UU.?

Estados Unidos sostiene que el Cártel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y altos oficiales de su régimen, y que opera una red de narcotráfico que utiliza rutas aéreas y marítimas hacia Norteamérica. Washington ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado que la organización "se hace pasar por un gobierno" y que cualquier amenaza para la seguridad nacional será enfrentada. Según Washington, el régimen chavista no es un gobierno legítimo y representa un riesgo tanto para la región como para las empresas extranjeras.

Notas relacionadas
Jair Bolsonaro en horas clave mientras espera el veredicto del Tribunal Supremo Federal por su intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro en horas clave mientras espera el veredicto del Tribunal Supremo Federal por su intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Evo Morales convoca al voto nulo en las elecciones de Bolivia: "Si el Estado no respeta al pueblo, es un derecho la sublevación"

Evo Morales convoca al voto nulo en las elecciones de Bolivia: "Si el Estado no respeta al pueblo, es un derecho la sublevación"

LEER MÁS
¿Quién es Samuel Doria y qué propone para Bolivia 2025? El rival ideológico de Evo Morales

¿Quién es Samuel Doria y qué propone para Bolivia 2025? El rival ideológico de Evo Morales

LEER MÁS
¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia 2025? fecha y datos oficiales del TSE

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

Régimen de Maduro tras embargo de EE. UU. por bienes valorados en US$ 700 millones: “Es un cuento digno de una mala serie”

LEER MÁS
Miss Universo Rusia 2017 fallece a los 30 años luego de semanas internada debido a accidente con un alce

Miss Universo Rusia 2017 fallece a los 30 años luego de semanas internada debido a accidente con un alce

LEER MÁS
Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó volviéndose un símbolo en EEUU

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS
Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

Un país vecino del Perú figura entre las 10 fuerzas navales más poderosas del mundo, según destacado ranking

LEER MÁS
Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

Ministra de Transporte de Colombia asegura que topógrafo y lanchero detenidos en Santa Rosa por la PNP no volvieron a Leticia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Youtuber peruano fue a buscar objetos en bolsas de basura en San Isidro y encontró 'tesoro' valorizado en S/500: "Una joyita"

Mundo

Las impactantes imágenes del peor incendio forestal que sufre España en su historia: hay al menos 3 muertos

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: presidentes de EE. UU. y Rusia negociaran el alto al fuego en Ucrania

Turista española en China se vuelve viral en redes sociales tras rescatar a un niño de un río: "No pensé, solo salté"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota