Daniel Noboa declara grupo terrorista a Cartel de los Soles vinculado al régimen de Nicolás Maduro

El presidente Daniel Noboa oficializó la declaración del Cártel de los Soles como grupo terrorista, dentro del marco del estado de "conflicto armado interno" que rige desde principios de 2024. Esta medida tiene como objetivo desmantelar los posibles vínculos de la organización con bandas criminales en Ecuador.

La disposición establece que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) coordine con agencias extranjeras para investigar la presencia del grupo en el país y elaborar un informe detallado con sus hallazgos. La acción sigue la línea de sanciones impuestas por Estados Unidos contra la organización, a la cual vinculan directamente con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno de Ecuador contra el Cartel de los Soles?

El gobierno ecuatoriano ha intensificado su ofensiva contra el Cártel de los Soles mediante operativos conjuntos de la Policía y las Fuerzas Armadas, detenciones masivas y la ocupación de territorios considerados bajo el control de grupos armados. Estas acciones forman parte de la estrategia contra el crimen organizado implementada desde 2024.

Además de declarar al Cártel de los Soles como grupo terrorista, el Ejecutivo ha ordenado al CNI investigar posibles vínculos con bandas locales y coordinar esfuerzos con agencias de inteligencia extranjeras, con el fin de frenar la influencia de esta organización criminal en Ecuador.

¿Qué relación tiene el Cartel de los Soles con el régimen de Nicolás Maduro según el gobierno de EE. UU.?

Estados Unidos sostiene que el Cártel de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro y altos oficiales de su régimen, y que opera una red de narcotráfico que utiliza rutas aéreas y marítimas hacia Norteamérica. Washington ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado que la organización "se hace pasar por un gobierno" y que cualquier amenaza para la seguridad nacional será enfrentada. Según Washington, el régimen chavista no es un gobierno legítimo y representa un riesgo tanto para la región como para las empresas extranjeras.