HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Régimen de Maduro denuncia que buques y militares de Estados Unidos en Venezuela ponen en riesgo la paz en América Latina

Venezuela rechaza las declaraciones de la Casa Blanca y acusa a EE. UU. de utilizar el narcotráfico como excusa para intervenir y desestabilizar la región.

El régimen de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pone en riesgo la paz en América Latina. Foto: composición LR/AFP
El régimen de Nicolás Maduro denuncia que Estados Unidos pone en riesgo la paz en América Latina. Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolas Maduro, a través de su Cancillería, denunció que Estados Unidos pone en riesgo la "paz y estabilidad" de toda América Latina. Esta denuncia surge tras las recientes declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quién, tras ser consultada por el supuesto envío de tres buques en las aguas del Caribe de Venezuela, aseguró que la administración de Trump está lista para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país".

Mediante un comunicado, publicado por el canciller venezolano Yván Gil, la administración de Maduro señaló que las acusaciones estadounidenses arriesgan la estabilidad regional y el espíritu de cooperación promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que declaró a América Latina como una “Zona de Paz”.

PUEDES VER: Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

lr.pe

Venezuela acusa a Washington de usar el narcotráfico como excusa

La Cancillería de Venezuela señaló a Estados Unidos por recurrir a “amenazas y difamaciones” al acusar al país de vínculos con el narcotráfico, lo que —según Caracas— evidencia la “desesperación” y el fracaso de las políticas de Washington en la región. Asimismo, aseguró que la DEA fue expulsada de Venezuela en 2005 y que, desde entonces, se han logrado “resultados contundentes” contra el crimen organizado, con capturas, desmantelamiento de redes y control de fronteras.

El régimen de Maduro también sostuvo que las presiones externas buscan “doblegar a un pueblo libre”, pero que Venezuela seguirá avanzando en paz y dignidad. Asimismo, hicieron un llamado a los venezolanos a "resistir cualquier intento de intervención" y a consolidarse como "un faro de resistencia y seguridad para América Latina y el mundo”.

PUEDES VER: Justicia de Colombia ordenó libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez mientras apela condena

lr.pe

Narcotráfico en Venezuela: un negocio que fortalece al poder y se expande en complicidad

Un informe publicado en agosto de 2024 por la organización Transparencia Venezuela advierte que Venezuela se ha consolidado como uno de los principales corredores del narcotráfico en el hemisferio. Según las estimaciones, al menos 639 toneladas de cocaína circularon por el país en 2023, lo cual generó ingresos brutos superiores a los 8.200 millones de dólares. El documento sostiene que esta economía ilícita no solo beneficia a carteles internacionales y grupos guerrilleros, sino también a sectores del poder político y militar venezolano, donde la corrupción facilita que funcionarios de alto rango permitan el libre tránsito de cargamentos y participen en operaciones de lavado de dinero.

El reporte también señala que, aunque el gobierno de Nicolás Maduro insiste en mostrar resultados en la lucha antidrogas, las incautaciones disminuyeron de 52 toneladas en 2023 a 40 toneladas en 2024, mientras que en Colombia aumentaron, lo que sugiere una permisividad en las rutas venezolanas. Además, resalta el rol del ministro de Interior, Diosdado Cabello Rondón, acusado en tribunales de Estados Unidos de integrar el llamado Cartel de los Soles. La investigación detalla la persistencia de rutas estratégicas en estados fronterizos como Zulia, Táchira y Apure, con conexiones hacia el Caribe, Centroamérica y Europa.

Notas relacionadas
Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

Aviones privados, lujosos carros y mansiones en República Dominicana y EEUU: estos son los bienes millonarios que Trump incautó a Maduro

LEER MÁS
EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

EEUU despliega tres destructores con misiles cerca de Venezuela para combatir carteles latinoamericanos de drogas

LEER MÁS
Juego Venezuela vs China Taipéi EN VIVO, Pequeñas Ligas 2025: hora, dónde ver y cómo llegan a la semifinal internacional por Disney Plus ONLINE

Juego Venezuela vs China Taipéi EN VIVO, Pequeñas Ligas 2025: hora, dónde ver y cómo llegan a la semifinal internacional por Disney Plus ONLINE

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en crisis económica

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

LEER MÁS
Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

Nicolás Maduro ordena el despliegue de 4,5 millones de soldados frente a acciones de Estados Unidos

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

LEER MÁS
Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

Maduro asegura que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela” tras el despliegue militar de EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Mundo

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

EEUU asegura estar listo para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela: "Maduro es ilegítimo, un fugitivo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota