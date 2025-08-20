El régimen de Nicolás Maduro ha oficializado la suspensión de la compra, venta y operación de drones en Venezuela por 30 días. Foto: composición LR/AFP

El régimen de Nicolás Maduro oficializó la suspensión y prohibición de la compra, venta, fabricación, importación, distribución y operación de aeronaves remotamente pilotadas (RPA), así como sus partes y componentes. De acuerdo con la orden del Ministerio de Transporte, los drones no podrán ser empleados durante 30 días, aunque la medida puede ser prorrogable.

La decisión del gobierno venezolano surge en medio de un aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de conocerse que el Pentágono moviliza unos 4.000 infantes de Marina, buques, aviones y lanzamisiles hacia el Caribe, en una operación contra el narcotráfico y Nicolás Maduro.

Venezuela refuerza control aéreo tras despliegue militar de EE. UU.

El Gobierno venezolano oficializó nuevas restricciones al espacio aéreo mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927, publicada el 18 de agosto y confirmada por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en redes sociales. La norma establece excepciones para organismos de seguridad y defensa, y será supervisada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) como autoridad fiscalizadora.

La medida coincide con el despliegue de fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos en el sur del Caribe. Según Reuters, fuentes cercanas al caso afirmaron que el objetivo es combatir a cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas, un plan promovido directamente por el presidente Donald Trump.

Maduro activa 4,5 millones de milicianos tras presión de EE. UU.

El presidente Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano como respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, luego de que Washington elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura. Durante un acto televisado, el mandatario presentó la medida como parte de un “plan especial” para reforzar la seguridad y acusó a la administración de Donald Trump de lanzar una “operación extravagante” contra Venezuela con el pretexto del narcotráfico.

La Milicia, creada por Hugo Chávez y actualmente integrada como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), está conformada por unos cinco millones de reservistas, según cifras oficiales. Maduro destacó el respaldo militar recibido, asegurando que soldados y oficiales se mantienen en “la vanguardia” con sus fusiles, misiles, tanques y aviones frente a la nueva ofensiva estadounidense en el Caribe.