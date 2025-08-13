El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó el plan “Brasil Soberano”, una estrategia para contrarrestar los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. La iniciativa destinará 30.000 millones de reales (más de US$5.500 millones) en líneas de crédito para empresas brasileñas afectadas, con el objetivo de proteger la industria nacional y mitigar el impacto económico.

“Vamos a cuidar de los trabajadores de estas empresas, vamos a buscar otros mercados para estas empresas. Estamos enviando a otros países la lista de las empresas que vendían a Estados Unidos porque tenemos un lema: nadie abandona a nadie”, señaló Lula sobre su plan de recuperación económica.

Brasil amplía incentivos y defensa comercial ante aranceles de Trump

Entre las medidas presentadas por Lula está la ampliación por un año el beneficio del “drawback” para insumos importados destinados a exportación. Además, se diferirá el pago de impuestos a las firmas más impactadas y se otorgarán créditos fiscales de hasta 3,1% para grandes y medianas empresas y 6% para micro y pequeñas, con un impacto estimado de R$5 mil millones hasta 2026.

El plan también contempla ampliar el acceso a seguros para exportadores, priorizar compras públicas de productos afectados y diversificar mercados para reducir la dependencia de EE. UU. La ministra Gleisi Hoffmann defendió la estrategia como un acto de “soberanía nacional”, mientras el vicepresidente Geraldo Alckmin destacó el “drawback” como herramienta clave para reducir costos. Desde el sector privado, el presidente del CNI, Ricardo Albán, anunció acciones legales en Estados Unidos y celebró las “medidas paliativas” del gobierno, pero advirtió que “nada justifica pasar del suelo al techo” en las tarifas.

Lula rechaza críticas de EE. UU. y defiende respeto a derechos humanos en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este miércoles que en Brasil “nadie está violando los derechos humanos”, en respuesta al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que denuncia un deterioro en la situación del país. Durante un acto en el Palácio do Planalto, Lula acusó a Washington de crear “imágenes demonizadas” contra quienes considera adversarios, y cuestionó que se hable de derechos humanos sin antes revisar lo que ocurre dentro del propio territorio estadounidense.

El mandatario defendió la autonomía del Poder Judicial brasileño, subrayando que el Ejecutivo y el Congreso no interfieren en las decisiones del Supremo Tribunal Federal. El informe de EE. UU. también critica al juez Alexandre de Moraes y la detención de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. Lula afirmó que Brasil “no tiene por qué aceptar” acusaciones de violar derechos humanos y reiteró que el país actúa dentro de los marcos constitucionales.