Tras 24 años de haber sido uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Bolivia, y después de tres intentos fallidos, Jorge Quiroga Ramírez busca regresar a la presidencia en su país.

El candidato por la Alianza Libertad y Democracia (que se presenta bajo el nombre 'Libre') es reconocida por su imagen de tecnócrata, con un enfoque en la apertura económica, la integración a los mercados internacionales, la fiscalización del gasto público y la modernización del Estado.

La carrera política y cargos de Jorge "Tuto" Quiroga

Jorge "Tuto" Quiroga comenzó su carrera política en Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido creado por el dictador Hugo Banzer. Su primer puesto fue como subsecretario en el Ministerio de Planeamiento en 1989. A medida que fue ganando experiencia y visibilidad, su ascenso fue rápido, y a los 31 años ya era ministro de Finanzas en el gobierno de Jaime Paz Zamora, quien es el padre de Rodrigo Paz, uno de los candidatos actuales.

En 1993, lideró la campaña presidencial de ADN y, dos años después, fue nombrado subjefe nacional del partido. En las elecciones de 1997, Banzer, que se postulaba por sexta vez, lo eligió como su compañero de fórmula. De esta manera, Quiroga hizo historia al convertirse en el vicepresidente más joven de Bolivia.

Sin embargo, Banzer no pudo terminar su mandato debido a problemas de salud, lo que llevó a Quiroga a asumir la presidencia en 2001 a los 41 años. En su primer discurso, expresó: “Asumo la Presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas”. Ante una situación económica difícil, propuso un fuerte enfoque en la política fiscal y lanzó el 'Plan Tuto', con medidas de emergencia para generar empleo.

Las propuestas de Jorge "Tuto" Quiroga para las elecciones presidenciales 2025

Con el lema #CambioRadical en sus publicaciones en redes sociales, Quiroga presenta en su propuesta de gobierno para las elecciones del 17 de agosto un plan para reactivar la producción, digitalización del Estado, impulsar políticas sociales centradas en la educación y llevar a cabo reformas institucionales que garanticen la independencia del sistema judicial. En una reciente entrevista con CNN, afirmó: "Soy un hombre de libertad, de libre comercio".

Quiroga también se mostró crítico de los aranceles impuestos por Estados Unidos y aseguró que buscaría firmar sus propios acuerdos comerciales con Europa, algunos países asiáticos y otros de la región. Al ser preguntado sobre si adoptaría un enfoque similar al del presidente de Argentina, Javier Milei, quien utiliza la motosierra para recortar el gasto público, Quiroga respondió que emplearía "motosierra, machete, tijera y todo lo que encuentres" para implementar “un recorte dramático de lo que eroga el Estado en bienes y servicios”.

En unas declaraciones, Quiroga destacó que "hoy el Estado boliviano cuesta once veces más que cuando estos incompetentes comenzaron hace 20 años. Este despilfarro ilimitado, ¿cómo se financió? Al principio, con el gas que dejamos. Entraba mucho gas a precios altos. Ellos desperdiciaron ese gas y no repusieron reservas en la segunda mitad de su gestión".

Las críticas a Evo Morales y su posterior enjuiciamiento

“Tuto" Quiroga ha sido muy crítico del gobierno de Evo Morales y se ha enfrentado a él durante varios años. En 2008, incluso apoyó un referéndum revocatorio para intentar destituir al presidente. En 2009, fue acusado de difamación después de criticar a un banco estatal involucrado en un caso de corrupción.

En un principio, fue sentenciado a dos años de prisión, aunque luego esa sentencia fue anulada. Sin embargo, a principios de este año, el caso se reabrió, lo que Quiroga interpretó como un intento de descalificarlo políticamente.

Entre las críticas más duras, Quiroga rechazó las relaciones de Bolivia con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que ha calificado en diversas ocasiones como dictatoriales. Además, ha participado en varios foros liberales, donde compartió espacio con otros expresidentes de la región que también se oponen a los gobiernos autoritarios.