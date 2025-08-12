HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Además de Perú y Brasil, un país de Sudamérica posee la 'octava maravilla del mundo', desde hace 12 años: es 6 veces más grande que Machu Picchu

En 2013, este destino turístico en Sudamérica recibió el título de la 'octava maravilla' del mundo por el portal Virtual Tourist.

Esta 'octava maravilla' en Sudamérica fue incorporada por la UNESCO como reserva de la biosfera.
Esta 'octava maravilla' en Sudamérica fue incorporada por la UNESCO como reserva de la biosfera. | Foto: composición LR/Fundación Aquae

Un destino turístico en Sudamérica se alza como la 'octava maravilla del mundo'. Sumándose al Cristo Redentor, Machu Picchu, Chichén Itzá, el Coliseo Romano, Petra, el Taj Mahal y la Gran Muralla China, esta área natural en Chile, situado entre la Cordillera de los Andes y la Estepa Patagónica, ostenta dicho título desde el 2013, al ser elegida por el portal Virtual Tourist.

Al igual que las emblemáticas maravillas de Perú y Brasil, este lugar turísticos destaca entre los más impresionantes del planeta por su majestuosidad de glaciares, lagos y ríos. Además, su imponente extensión, seis veces más grande que Machu Picchu, llama la atención de cientos de turistas cada año.

PUEDES VER: Ni Perú ni Argentina: el único país SUDAMÉRICANO que tiene 2 de las 7 MARAVILLAS NATURALES del mundo

lr.pe

¿Cuál es la 'octava maravilla' del mundo ubicada en Sudamérica?

El Parque Nacional Torres del Paine es considerado como la 'octava maravilla' del mundo. Esta área silvestre protegida de Chile lleva dicho título desde hace 12 años tras obtener más de 5.000 votos en un concurso organizado por el portal web Virtual Tourist.

Creado el 13 de mayo de 1959 por Decreto Supremo, este destino turístico posee una superficie de aproximadamente 227.298 hectáreas. Sus macizos de granito, que le dan el nombre a esta maravilla natural, se formó hace más de 12 millones de años a causa de movimientos tectónicos y son uno de los atractivos que más fascina a sus visitantes.

PUEDES VER: Este destino ubicado en Perú ha sido elegido como una de las 7 maravillas naturales de Sudamérica, según reconocida revista internacional

lr.pe
Chile, Sudamérica, Parque Nacional Torres del Paine

El Parque Nacional Torres del Paine es conocido como la 'octava maravilla del mundo'.

En meses calurosos, el Parque Nacional Torres del Paine puede llegar a los 16°C, mientras que, durante el invierno, la temperatura cae hasta en -2.5°C. Además de la cordillera del mismo nombre, esta área protegida cuenta con numerosos lagos en su territorio como Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento; así también como los glaciares Grey, Pingo y Tyndall. Desde hace más de 40 años, esta zona fue incorporada por la UNESCO como reserva de la biosfera.

