Esta 'octava maravilla' en Sudamérica fue incorporada por la UNESCO como reserva de la biosfera. | Foto: composición LR/Fundación Aquae

Un destino turístico en Sudamérica se alza como la 'octava maravilla del mundo'. Sumándose al Cristo Redentor, Machu Picchu, Chichén Itzá, el Coliseo Romano, Petra, el Taj Mahal y la Gran Muralla China, esta área natural en Chile, situado entre la Cordillera de los Andes y la Estepa Patagónica, ostenta dicho título desde el 2013, al ser elegida por el portal Virtual Tourist.

Al igual que las emblemáticas maravillas de Perú y Brasil, este lugar turísticos destaca entre los más impresionantes del planeta por su majestuosidad de glaciares, lagos y ríos. Además, su imponente extensión, seis veces más grande que Machu Picchu, llama la atención de cientos de turistas cada año.

¿Cuál es la 'octava maravilla' del mundo ubicada en Sudamérica?

El Parque Nacional Torres del Paine es considerado como la 'octava maravilla' del mundo. Esta área silvestre protegida de Chile lleva dicho título desde hace 12 años tras obtener más de 5.000 votos en un concurso organizado por el portal web Virtual Tourist.

Creado el 13 de mayo de 1959 por Decreto Supremo, este destino turístico posee una superficie de aproximadamente 227.298 hectáreas. Sus macizos de granito, que le dan el nombre a esta maravilla natural, se formó hace más de 12 millones de años a causa de movimientos tectónicos y son uno de los atractivos que más fascina a sus visitantes.

En meses calurosos, el Parque Nacional Torres del Paine puede llegar a los 16°C, mientras que, durante el invierno, la temperatura cae hasta en -2.5°C. Además de la cordillera del mismo nombre, esta área protegida cuenta con numerosos lagos en su territorio como Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento; así también como los glaciares Grey, Pingo y Tyndall. Desde hace más de 40 años, esta zona fue incorporada por la UNESCO como reserva de la biosfera.