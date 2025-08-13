HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Evo Morales afirma que si el voto nulo predomina en Bolivia, pese a quedar fuera, él "ganó las elecciones"

Durante un acto en Cochabamba, Morales instó a sus seguidores a optar por el voto nulo, argumentando que favorece al pueblo ante los candidatos de la oposición.

El expresidente de Bolivia, señaló que no hay ningún candidato que represente al pueblo boliviano. candidato . Foto: AFP
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este miércoles que si el voto nulo se impone el próximo domingo 17 de agosto, entonces "evo ganó las elecciones" generales de Bolivia. Además, señaló que, según su juicio, no hay ningún candidato que represente "al pueblo boliviano".

Su mensaje se dio tras participar en una jornada preelectoral en una localidad del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical. En ese escenario, Morales encabezó un acto para impulsar el voto nulo, donde declaró ante sus seguidores: "Se imaginan, si el voto nulo gana las elecciones (…) si el domingo el voto nulo saca 25%, Evo ganó las elecciones, compañeras y compañeros" dijo.

Morales se respalda de encuestas preelectorales: "no tiene legitimidad"

En su discurso, Evo Morales recalcó que las últimas encuestas preelectorales, que posicionan al empresario opositor Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, con un 21,2% de intención de voto, y al expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, con un 20%, ambos representantes de la oposición. Para él, "sobran las razones" para que la ciudadanía opte por el voto nulo, ya que, ninguno de los candidatos en carrera representa a Bolivia.

Morales indicó que el actual proceso electoral está diseñado para favorecer el retorno de la derecha y marginar a los sectores populares. "Esta elección está hecha para que vuelva la derecha y no el pueblo boliviano, una democracia sin el pueblo, sin la Bolivia profunda, sin el movimiento indígena, sin el movimiento popular", afirmó. Además, cuestionó la legitimidad de una eventual segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor votación.

¿Qué dice la ley sobre los votos nulos y blancos en Bolivia?

De acuerdo con la Constitución Política del Estado boliviano, un candidato a la Presidencia gana si obtiene más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar. Sin embargo, los votos nulos y blancos no se contabilizan como válidos y solo tienen valor estadístico.

En las últimas encuestas, el voto nulo registra para estas elecciones el 14,6%, el blanco un 5,2% y los indecisos alcanzan el 13,3%, lo que representa un 33,1% del electorado sin una opción definida para las elecciones. En ese marco, la Ley 026 de Régimen Electoral señala que solo existe tres tipos de sufragio: el voto válido, que es la marca por una candidatura y el único que cuenta para definir ganadores; el voto blanco, que es la papeleta entregada sin marcas ni daños; y el voto nulo, que presenta marcas en más de una casilla, en zonas no habilitadas.

Evo Morales impulsa el voto nulo

Tras quedar fuera de las elecciones por no contar con un partido y por una inhabilitación constitucional, Morales hizo un llamado a sus seguidores y a la población en general a votar nulo. Según argumentó, esta sería una forma de rechazar tanto a la "derecha" como al Gobierno de Luis Arce, que, a su juicio, resultarán favorecidos en el actual proceso electoral.

Morales renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de perder el liderazgo que ejerció por casi tres décadas en el partido que él mismo fundó. Su distanciamiento con Arce se ha profundizado en los últimos años debido a diferencias en la conducción del Gobierno.

