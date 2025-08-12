HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Nicolás Maduro lanza dura amenaza contra el Gobierno de Trump: "Es el inicio del final del imperio estadounidense"

Maduro lanza advertencia a Estados Unidos tras duplicar la recompensa por su captura a US$50 millones, acusándolo de narcotráfico y vínculos criminales.

La recompensa fue anunciada por la fiscal general Pam Bondi, quien lo acusa de vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales.
La recompensa fue anunciada por la fiscal general Pam Bondi, quien lo acusa de vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales. | Composición LR

El dictador venezolano Nicolás Maduro lanzó una advertencia directa al Gobierno de Donald Trump a después de que el gobierno norteamericano duplicara la recompensa por información que conduzca a su arresto, elevándola de US$25 millones a US$50 millones. El mandatario aseguró que cualquier ofensiva contra él podría significar “el inicio del final del imperio norteamericano”.

El incremento fue anunciado el 8 de agosto por la fiscal general estadounidense Pam Bondi, quien lo acusó de estar involucrado en operaciones de narcotráfico y de coordinarse con organizaciones criminales internacionales. Este nuevo episodio agrava una disputa diplomática que lleva más de una década, marcada por sanciones, acusaciones y choques ideológicos.

PUEDES VER: Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

lr.pe

¿Cuál ha sido la respuesta de Nicolás Maduro?

En su programa televisivo Con Maduro +, emitido por TVES el 11 de agosto, el mandatario venezolano respondió con un mensaje desafiante: "Le digo a los imperialistas, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. Dejen quieto a quien quieto está".

El canciller Yvan Gil calificó la nueva recompensa como “patética” y acusó a Bondi de buscar desviar la atención de las críticas hacia Washington por el caso Jeffrey Epstein. “No nos sorprende, viniendo de quien proviene”, declaró Gil, en referencia a lo que considera una ofensiva propagandística.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos incluyen acusaciones de fraude electoral, denuncias de represión contra la oposición y sanciones económicas. En julio de 2024, tras unas elecciones cuestionadas, estallaron protestas masivas en Venezuela, muchas de ellas reprimidas con violencia por fuerzas de seguridad.

PUEDES VER: Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU

lr.pe

Washington duplica la recompensa por Maduro

El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que la recompensa por Maduro alcanza ahora los US$50 millones, una de las cifras más altas ofrecidas por un jefe de Estado en ejercicio. Según Bondi, el mandatario estaría vinculado a la incautación de 30 toneladas de cocaína, de las cuales casi siete toneladas tendrían relación directa con él.

Bondi también afirmó que el presidente venezolano mantiene lazos operativos con el Tren de Aragua (catalogado como organización terrorista por la administración Trump) y el Cártel de Sinaloa en México. Estas acusaciones se suman a las presentadas en marzo de 2020, cuando Washington lo señaló de colaborar con las FARC para “utilizar la cocaína como arma para inundar Estados Unidos”.

PUEDES VER: Colombia otorga asilo a María Alejandra Díaz, exfuncionaria de Chávez y opositora de Nicolás Maduro

lr.pe

Vínculos judiciales de Nicolás Maduro lo persiguen

La ofensiva legal de Estados Unidos contra figuras cercanas a Maduro tiene varios antecedentes. Durante el primer mandato de Donald Trump, se presentaron cargos por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico contra el mandatario y altos funcionarios de su gobierno.

En junio pasado, el exjefe de inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal fue condenado en Nueva York por narcotráfico. Carvajal, quien en el pasado fue un aliado cercano de Maduro, huyó de Venezuela tras pedir al Ejército que respaldara a un candidato opositor. Su extradición desde España y posterior declaración de culpabilidad reforzaron las especulaciones sobre un acuerdo judicial para proporcionar información incriminatoria contra el presidente.

Reportes de la DEA y declaraciones de testigos apuntan a que Maduro sería uno de los facilitadores clave del narcotráfico hacia Norteamérica. El mandatario, sin embargo, ha negado todas las acusaciones, denunciando que forman parte de una “persecución política internacional” liderada por Washington.

