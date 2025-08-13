HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Detonación en fábrica de explosivos en el sur de Brasil deja al menos nueve muertos y varios heridos

Enaex Brasil, dueña de la planta, implementó un plan de atención psicológica para las familias de las víctimas. Las autoridades continúan evaluando daños e investigan las causas de la explosión.

Explosión en fábrica de Brasil deja al menos nueve muertos. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Paraná
Explosión en fábrica de Brasil deja al menos nueve muertos. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Paraná

El martes 12 de agosto, una explosión en una fábrica de explosivos en Curitiba, Brasil, resultó en la muerte de nueve personas y dejó a siete heridas. Las autoridades investigan las causas del accidente y se implementa un plan de atención psicológica para las víctimas y sus familias.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. De acuerdo a los bomberos de Paraná, tras controlar el incendio, el escenario se convirtió en un enorme terreno cubierto de escombros.

PUEDES VER

lr.pe

"Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueve personas que deberían haber estado en ese lugar", afirmó el coronel Hudson, secretario estatal de seguridad pública.

Los bomberos habían reportado previamente que seis hombres y tres mujeres estaban desaparecidos. Efectivos de las fuerzas de seguridad, apoyados por perros, trabajaron arduamente en las búsquedas. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que no hay esperanzas de hallar sobrevivientes. Otras siete personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos, según una nota de Enaex Brasil, a la que pertenece la planta.

PUEDES VER

lr.pe

Impacto de la explosión

Luisiana Guimaraes, portavoz de los bomberos, explicó que "el área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme". Este impacto ha generado preocupación entre los habitantes de las localidades cercanas, quienes escucharon la potente detonación.

Directivos de Enaex Brasil informaron en una rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas. La empresa ha implementado un plan de contingencia de atención psicológica para las víctimas y sus familiares, buscando brindar apoyo en este difícil momento. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en la evaluación de los daños y en la atención a los afectados por esta tragedia.

