De acuerdo con el reportaje de The Washington Post, el cardenal Pietro Parolin había transmitido a Washington que Rusia estaba dispuesta a recibir al chavista y pidió “paciencia” para empujarlo hacia esa opción. | Composición LR/AFP

En la víspera de Navidad, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, convocó al embajador de EE.UU. ante la Santa Sede, Brian Burch, para pedir claridad sobre la estrategia estadounidense en Venezuela y —según documentos citados por The Washington Post— promover una salida que evitara una escalada violenta: ofrecer a Nicolás Maduro una vía de exilio, pues, para el prelado, "Maduro tenía que irse".

De acuerdo con el reportaje, Parolin transmitió a Washington que Rusia estaba dispuesta a recibir al chavista y pidió “paciencia” para empujarlo hacia esa opción, en medio de contactos paralelos de otros actores, como Qatar, Turquía y emisarios no oficiales, para encontrar una “ruta de escape” antes de la operación que terminó en su captura.

"Que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero"

El acuerdo que Moscú habría puesto sobre la mesa fue descrito por una fuente citada por el Post de forma fáctica: “Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”. El mismo testimonio agrega el elemento clave que buscaba el chavismo: “Parte de esa petición era que [el presidente Vladímir] Putin garantizara la seguridad”.

Además, Parolin transmitió a Burch que Venezuela se había convertido en una pieza dentro de las negociaciones Rusia–Ucrania, y que “Moscú renunciaría a Venezuela si estaba satisfecha con Ucrania”. El Post contextualiza que la supuesta oferta de asilo se daba en medio de los intentos rusos por recomponer la relación con Washington y asegurar un acuerdo favorable sobre Ucrania.

Hubo opciones para su salida, pero Maduro se negó

El reportaje sostiene que los acercamientos se prolongaron “hasta el último momento”, pero Maduro se negó a aceptar. Un segundo testimonio citado por el Post lo resume así: “No iba a aceptar el trato (…) Simplemente iba a sentarse allí y ver cómo la gente creaba una crisis”

Pasada la semana de intento de negociación, la operación estadounidense terminó imponiéndose: Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, en un asalto que —de acuerdo con una evaluación de funcionarios estadounidenses citada por el propio diario— dejó más de 70 muertos.

En paralelo, Washington habría apostado por una transición “administrable” respaldando a Delcy Rodríguez como autoridad interina. En esa línea, el medio recoge la influencia de una evaluación clasificada de la CIA y la lectura política de Trump sobre la viabilidad de una transición pos-Maduro. La pieza también incluye señales de que Maduro “malinterpretó” mensajes de Washington; un alto funcionario citado afirma que Trump le planteó una disyuntiva: “El presidente dijo que puedes tomar el camino fácil o el camino difícil”.

¿Cómo la oposición terminó siendo marginada?

El Post describe un giro en Washington: a medida que crecía la idea de trabajar con Rodríguez, funcionarios estadounidenses se enfriaron ante la opción de un gobierno liderado por María Corina Machado. El motivo central, según documentos adicionales citados por el periódico, fue la percepción —compartida por empresarios y sectores opositores— de que Machado no había avanzado lo suficiente con las Fuerzas Armadas, consideradas el “árbitro final” del poder.

En esos documentos, el propio medio relata que el equipo de la oposición aseguraba que podría evitar una purga amplia y limitar procesamientos, pero otras fuentes consultadas por diplomáticos expresaron dudas sobre esos contactos militares. La advertencia más directa queda en una frase del reportaje: los contactos temían que, si Maduro salía abruptamente, “un gobierno liderado por Machado se tambalearía ante inmensos desafíos”.

El Vaticano contra el Post: "Es decepcionante que se haya revelado"

Sobre la revelación de la reunión Parolin–Burch, la oficina de prensa vaticana respondió al Post con una queja explícita por la filtración: “Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con exactitud el contenido de la conversación en sí, que tuvo lugar durante el período navideño”.

Del lado estadounidense, el Post señala que el portavoz de Burch remitió preguntas al Departamento de Estado, que declinó comentar. En cuanto a la lógica posterior de Washington tras la captura, el diario recoge declaraciones del secretario Marco Rubio subrayando que el chavista tuvo oportunidades de evitar el desenlace: “Le hicieron ofertas muy, muy, muy generosas y, en cambio, optó por actuar como un salvaje”.