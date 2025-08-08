Pareja fallece al caer su auto por un acantilado durante una cita romántica en Brasil

Lo que parecía una noche de diversión y romance terminó en un accidente en Brasil en el estado de Espírito Santo. Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42, fueron hallados sin vida y sin ropa luego de que su auto cayera por un acantilado de casi 400 metros en la localidad de ‘Venda Nova do Imigrante’ . El fatídico suceso ocurrió la madrugada del lunes, en una zona frecuentada por aficionados del vuelo libre.

Según fuentes policiales, la pareja había asistido horas antes a una fiesta en el municipio vecino de Castelo. Al regresar, habrían decidido detenerse en el mirador, probablemente buscando un momento de intimidad. Sin embargo, lo que siguió fue una secuencia de eventos que terminó con sus vidas. Según informaron las autoridades locales y el equipo de peritaje forense, el auto de la pareja estaba estacionado muy cerca del borde del acantilado. Por razones que aún están bajo investigación, el vehículo se habría desplazado sin control y comenzó su caída. Testigos y rescatistas señalaron que el vehículo impactó primero contra una roca a unos 100 metros de profundidad, lo que habría provocado que ambos ocupantes salieran despedidos por la fuerza del impacto. Los cuerpos fueron hallados fuera del auto, sin ropa, lo que refuerza la hipótesis de que se encontraban manteniendo relaciones en el interior del vehículo al momento del accidente.

Pareja fue hallada sin vida tras caer por un acantilado en la localidad de Espírito Santo

La tragedia fue descubierta gracias al aviso de un vecino de la zona, quien escuchó un fuerte estruendo alrededor de las 2:20 a. m. Al principio, no pudo identificar de qué se trataba, ya que la oscuridad de la noche impedía tener visibilidad en esa zona montañosa. Horas después, preocupado por lo que había escuchado, decidió notificar a las autoridades, lo que activó el protocolo de búsqueda y rescate. El equipo de emergencia, al llegar al lugar, encontró el vehículo completamente destrozado en el fondo del precipicio y, a pocos metros, los cuerpos sin vida de Marcone y Adriana.

Adriana Machado Ribeiro era una mujer trabajadora, madre de dos hijos, un niño y una niña, de una relación anterior. Se desempeñaba en una panadería del municipio y era conocida por su cercanía con los vecinos. Su pareja, Marcone da Silva Cardoso, trabajaba como maquinista y tenía 26 años. Según el hermano de Marcone, ambos llevaban saliendo alrededor de seis meses y habían decidido pasar la noche juntos tras acudir a una celebración en Castelo. Lamentablemente, el instante romántico fue interrumpido por una falla fatal que acabó con sus vidas de forma violenta.

Autopsias confirman muerte por traumatismo: investigan si el auto se deslizó por mal estacionamiento o fallo mecánico

Tras el hallazgo de los cuerpos, ambos fueron trasladados a la morgue de ‘Venda Nova do Imigrante’, donde se realizaron las autopsias correspondientes. Los exámenes preliminares confirmaron que las víctimas fallecieron producto de traumatismos severos, compatibles con una caída de gran altura. Los forenses también respaldaron la teoría de que no hubo intervención de terceros y que ambos fueron expulsados del vehículo por el impacto.

La policía civil de Espírito Santo continúa recabando datos para determinar las causas exactas del desplazamiento del vehículo. No se descarta que el auto haya estado mal estacionado o que el terreno húmedo por el rocío nocturno haya provocado el deslizamiento. Por el momento, se ha abierto una investigación oficial y se espera el peritaje completo del automóvil para esclarecer si hubo fallas técnicas.