HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"

La administración de Donald Trump tiene en la mira a Nicolás Maduro tras acusarlo de manejar una organización criminal.

La administración de Donald Trump evaluará más acciones en contra del Régimen de Nicolás Maduro.
La administración de Donald Trump evaluará más acciones en contra del Régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR

Desde el Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, subsecretario de Estados Unidos, dijo en una entrevista con Donald Trump Jr. que se anunciarán nuevas acciones para ejercer presión al régimen de Nicolás Maduro. La entrevista fue en el podcast "Triggered".

Landau fue claro al comentar que tomar decisiones desde el exterior para cambiar un régimen no están libres de riesgo, mencionando países como Irak y Afganistán.

PUEDES VER: El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

lr.pe

EE.UU. exige a los venezolanos luchar por su libertad

"El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad", sentenció Landau en el podcast" Triggered". Según el subsecretario de EE.UU. si las personas no se ganan su libertad, entonces realmente no la aprecian, ya que las acciones internas poseen un valor muy circunstancial tras una presión internacional.

Landau consideró como "mensaje inequívoco" la elevación de hasta US$50 millones en la recompensa por Nicolás Maduro y señalar su estructura criminal como una organización terrorista extranjera. Asimismo, volvió a destacar que esta cifra supera la pasada recompensa ofrecida por Osama Bin Laden.

PUEDES VER: Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

lr.pe

Landau califica de "vergonzoso" la dictadura de Maduro en Venezuela

Christopher Landau consideró "vergonzoso" que el Gobierno de Maduro se mantenga vigente luego que Maria Corina Machado y Edmundo González fueran los ganadores con grandes cifras que los respaldan.

Por otro lado, tras anunciarse la recompensa por el dictador de Venezuela, Landau compartió en X que cuando los países tienen diferencias pueden emplear un diálogo para resolverlo. Sin embargo, dejo en claro que eso sucede cuando ambos lados tienen un gobierno, pero señaló que el país venezolano fue secuestrada por una "banda criminal".

Christopher Landau se pronuncia ante la nueva recompensa por Nicolás Maduro. Foto: X.

Christopher Landau se pronuncia ante la nueva recompensa por Nicolás Maduro. Foto: X.

Notas relacionadas
Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"

LEER MÁS
El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

LEER MÁS
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
"La polarización aumentará a niveles complejos": expertos analizan el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe

"La polarización aumentará a niveles complejos": expertos analizan el futuro político de Colombia tras la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

Así fue el atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay en Colombia: le dispararon en campaña presidencial en junio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota