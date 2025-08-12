Gobierno de Trump anunciará nuevas acciones contra Maduro pronto: "El pueblo venezolano tiene que reclamar su libertad"
La administración de Donald Trump tiene en la mira a Nicolás Maduro tras acusarlo de manejar una organización criminal.
- Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"
- El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta
Desde el Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, subsecretario de Estados Unidos, dijo en una entrevista con Donald Trump Jr. que se anunciarán nuevas acciones para ejercer presión al régimen de Nicolás Maduro. La entrevista fue en el podcast "Triggered".
Landau fue claro al comentar que tomar decisiones desde el exterior para cambiar un régimen no están libres de riesgo, mencionando países como Irak y Afganistán.
PUEDES VER: El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta
EE.UU. exige a los venezolanos luchar por su libertad
"El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad", sentenció Landau en el podcast" Triggered". Según el subsecretario de EE.UU. si las personas no se ganan su libertad, entonces realmente no la aprecian, ya que las acciones internas poseen un valor muy circunstancial tras una presión internacional.
Landau consideró como "mensaje inequívoco" la elevación de hasta US$50 millones en la recompensa por Nicolás Maduro y señalar su estructura criminal como una organización terrorista extranjera. Asimismo, volvió a destacar que esta cifra supera la pasada recompensa ofrecida por Osama Bin Laden.
PUEDES VER: Trump afirma que en Washington hay más crímenes que en Lima, Bogotá o CDMX: "Vamos a rescatar a DC de la miseria"
Landau califica de "vergonzoso" la dictadura de Maduro en Venezuela
Christopher Landau consideró "vergonzoso" que el Gobierno de Maduro se mantenga vigente luego que Maria Corina Machado y Edmundo González fueran los ganadores con grandes cifras que los respaldan.
Por otro lado, tras anunciarse la recompensa por el dictador de Venezuela, Landau compartió en X que cuando los países tienen diferencias pueden emplear un diálogo para resolverlo. Sin embargo, dejo en claro que eso sucede cuando ambos lados tienen un gobierno, pero señaló que el país venezolano fue secuestrada por una "banda criminal".
Christopher Landau se pronuncia ante la nueva recompensa por Nicolás Maduro. Foto: X.