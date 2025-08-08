Gobierno de Trump acusa a Maduro de colaborar con cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para introducir drogas en EEUU
La fiscal Pam Bondi dijo que Nicolás Maduro es "una amenaza contra nuestra seguridad" tras anunciarse nueva recompensa de EE.UU.
- ¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo
- Trump ordenó al Departamento de Comercio realizar un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados en EEUU
Nicolás Maduro es el hombre con la recompensa más alta de Estados Unidos por su captura. El Gobierno de Donald Trump duplicó el monto a US$50 millones por el arresto del dictador de Venezuela. El anuncio fue dado por la fiscal Pam Bondi.
La secretaria de Justicia y mano derecha del presidente Trump acusó a Nicolás Maduro de colaborar con bandas criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, para introducir drogas en Estados Unidos. "Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional", escribió Bondi en X.
PUEDES VER: ¿Cuál es el rol de Trump en los conflictos globales? Presidente de EE. UU. tiene una estrategia política ''basada en el dominio'', afirma politólogo
Maduro supera a Bin Laden con su recompensa de US$50 millones
Durante el primer gobierno de Donald Trump, la recompensa por la captura de Nicolás Maduro era de US$15 millones. Joe Biden la aumentó a US$25 millones, pero este monto se duplicó en el segundo mandato del presidente republicano. Es así que el dictador venezolano pasó a liderar el programa Rewards for Justice, y superar a otros líderes de organizaciones terroristas y de narcotráfico que figuran.
- Diosdado Cabello: US$25 millones
- Osama Bin Laden: US$25 millones
- Aymán al-Zawahirí: US$25 millones
- Saddam Hussein: US$25 millones
- Abu Bakr al-Baghdadi: US$25 millones
- Vladimir Padrino López: US$15 miillones
- El Mencho: US$15 millones
- El hijo de 'El Chapo' Guzmán: US$10 millones
- Pablo Escobar: US$6.9 millones (incluyendo la inflación actual).
PUEDES VER: Trump ordenó al Departamento de Comercio realizar un nuevo censo que excluya a los inmigrantes indocumentados en EEUU
Venezuela responde y tacha de "patética" la nueva recompensa de EE.UU.
Venezuela respondió este tachó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por "información que conduzca al arresto" del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico.
"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", añadió.