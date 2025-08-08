Pam Bondi dijo que Nicolás Maduro "es uno de los mayores narcotraficantes del mundo" tras nueva recompensa por su captura | composición LR | Gerson Cardoso

Pam Bondi dijo que Nicolás Maduro "es uno de los mayores narcotraficantes del mundo" tras nueva recompensa por su captura | composición LR | Gerson Cardoso

Nicolás Maduro es el hombre con la recompensa más alta de Estados Unidos por su captura. El Gobierno de Donald Trump duplicó el monto a US$50 millones por el arresto del dictador de Venezuela. El anuncio fue dado por la fiscal Pam Bondi.

La secretaria de Justicia y mano derecha del presidente Trump acusó a Nicolás Maduro de colaborar con bandas criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua, para introducir drogas en Estados Unidos. "Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional", escribió Bondi en X.

Maduro supera a Bin Laden con su recompensa de US$50 millones

Durante el primer gobierno de Donald Trump, la recompensa por la captura de Nicolás Maduro era de US$15 millones. Joe Biden la aumentó a US$25 millones, pero este monto se duplicó en el segundo mandato del presidente republicano. Es así que el dictador venezolano pasó a liderar el programa Rewards for Justice, y superar a otros líderes de organizaciones terroristas y de narcotráfico que figuran.

Diosdado Cabello: US$25 millones

US$25 millones Osama Bin Laden: US$25 millones

US$25 millones Aymán al-Zawahirí: US$25 millones

US$25 millones Saddam Hussein: US$25 millones

US$25 millones Abu Bakr al-Baghdadi: US$25 millones

US$25 millones Vladimir Padrino López: US$15 miillones

US$15 miillones El Mencho: US$15 millones

US$15 millones El hijo de 'El Chapo' Guzmán: US$10 millones

US$10 millones Pablo Escobar: US$6.9 millones (incluyendo la inflación actual).

Venezuela responde y tacha de "patética" la nueva recompensa de EE.UU.

Venezuela respondió este tachó de "patética" y "ridícula" la nueva recompensa de 50 millones de dólares ofrecida este jueves por Estados Unidos por "información que conduzca al arresto" del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones de narcotráfico.

"La patética 'recompensa' de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto", indicó el canciller de Venezuela, Yván Gil en un mensaje en Telegram. "Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", añadió.