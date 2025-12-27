La provincia de San Juan, Argentina proyecta consolidarse como uno de los polos mineros más activos de Argentina con un plan de licitaciones para 2026. La presidenta del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), Natalia Marchese, confirmó los preparativos ante la prensa local, resaltando la inclusión de áreas estratégicas y tradicionales.

La localidad incorporará minerales de creciente demanda global, en línea con tendencias internacionales de transición energética y tecnología. Las autoridades provinciales destacan que esta agenda busca diversificar la base productiva y atraer nuevas inversiones al sector.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

¿Qué nuevos minerales incorporará San Juan en sus licitaciones mineras hacia 2026?

San Juan sumará áreas con potencial de uranio y tierras raras, minerales críticos para la industria tecnológica y la seguridad energética mundial. El anuncio no detalló las ubicaciones exactas, pero se prevé que despierten interés entre compañías exploradoras y desarrolladoras.

La incorporación de estos minerales busca ampliar la matriz minera provincial sin dejar de lado proyectos de cobre y oro, consolidando la diversificación del sector y atendiendo la demanda global de recursos estratégicos.

¿Cuántas licitaciones planea concretar el IPEEM en 2026 y qué áreas pendientes se sumarán?

El IPEEM proyecta realizar al menos dos o tres licitaciones durante 2026, sumando un proceso pendiente que incluye seis áreas mineras, cada una con dos derechos. Estas áreas no pudieron concretarse antes del cierre de 2025, según explicó Marchese.

El objetivo del organismo es mantener el dinamismo del sector, reforzando la expectativa de inversión en un contexto internacional favorable para metales y minerales estratégicos, como uranio y tierras raras.

¿Qué cambios institucionales y estratégicos anunció el gobierno de San Juan para fortalecer la minería provincial?

El IPEEM dejará de operar en el edificio del INPRES y se trasladará a un inmueble propio, actualmente ocupado por la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Este cambio busca jerarquizar al organismo y destacar su rol en la política minera provincial.

Además, el traslado refleja un enfoque institucional hacia la continuidad y seguridad jurídica del sector, reforzando la posición de San Juan como jurisdicción con cartera minera diversificada y proyección estratégica hacia 2026.