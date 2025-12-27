HOYSuscripcion LR Focus

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Una provincia en Argentina abrirá nuevas licitaciones en 2026 para minerales estratégicos que atraen interés internacional, y no se trata de oro ni cobre.

IPEEM logra récord de inversión y prepara licitaciones estratégicas para 2026. Foto: Composición LR
IPEEM logra récord de inversión y prepara licitaciones estratégicas para 2026. Foto: Composición LR

La provincia de San Juan, Argentina proyecta consolidarse como uno de los polos mineros más activos de Argentina con un plan de licitaciones para 2026. La presidenta del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), Natalia Marchese, confirmó los preparativos ante la prensa local, resaltando la inclusión de áreas estratégicas y tradicionales.

La localidad incorporará minerales de creciente demanda global, en línea con tendencias internacionales de transición energética y tecnología. Las autoridades provinciales destacan que esta agenda busca diversificar la base productiva y atraer nuevas inversiones al sector.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Senado de Argentina aprueba el Presupuesto 2026, primer gran triunfo legislativo del gobierno de Milei: "Un hecho histórico"

lr.pe

¿Qué nuevos minerales incorporará San Juan en sus licitaciones mineras hacia 2026?

San Juan sumará áreas con potencial de uranio y tierras raras, minerales críticos para la industria tecnológica y la seguridad energética mundial. El anuncio no detalló las ubicaciones exactas, pero se prevé que despierten interés entre compañías exploradoras y desarrolladoras.

La incorporación de estos minerales busca ampliar la matriz minera provincial sin dejar de lado proyectos de cobre y oro, consolidando la diversificación del sector y atendiendo la demanda global de recursos estratégicos.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

lr.pe

¿Cuántas licitaciones planea concretar el IPEEM en 2026 y qué áreas pendientes se sumarán?

El IPEEM proyecta realizar al menos dos o tres licitaciones durante 2026, sumando un proceso pendiente que incluye seis áreas mineras, cada una con dos derechos. Estas áreas no pudieron concretarse antes del cierre de 2025, según explicó Marchese.

El objetivo del organismo es mantener el dinamismo del sector, reforzando la expectativa de inversión en un contexto internacional favorable para metales y minerales estratégicos, como uranio y tierras raras.

¿Qué cambios institucionales y estratégicos anunció el gobierno de San Juan para fortalecer la minería provincial?

El IPEEM dejará de operar en el edificio del INPRES y se trasladará a un inmueble propio, actualmente ocupado por la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. Este cambio busca jerarquizar al organismo y destacar su rol en la política minera provincial.

Además, el traslado refleja un enfoque institucional hacia la continuidad y seguridad jurídica del sector, reforzando la posición de San Juan como jurisdicción con cartera minera diversificada y proyección estratégica hacia 2026.

Senado de Argentina aprueba el Presupuesto 2026, primer gran triunfo legislativo del gobierno de Milei: "Un hecho histórico"

El top 3 de países de América Latina que tendrán un mayor crecimiento en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Estos 2 países de América Latina superarían a EE.UU. y Venezuela con el mayor crecimiento del petróleo del mundo en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

