Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia
Muere Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial de Colombia     
Trump desalojará inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C.: "Va a ocurrir muy rápido, como en la frontera"

Donald Trump firmó una orden para trasladar a personas sin hogar fuera de zonas céntricas y aumentar la seguridad en Estados Unidos.

Donald Trump busca desalojar a personas sin hogar de Washington D. C. con mayor presencia policial.
Donald Trump busca desalojar a personas sin hogar de Washington D. C. con mayor presencia policial.

El presidente Donald Trump anunció recientemente que las personas sin hogar de Washington D. C. serán desalojadas y trasladadas fuera de la ciudad estadounidense.

"Los sin techo tienen que irse inmediatamente", escribió el republicano en Truth Social. También afirmó que esta medida "va a ocurrir muy rápido, como en la frontera".

PUEDES VER: El aumento de Trump a US$50 millones para capturar a Nicolás Maduro es "un acto simbólico e histórico", según experta

Donald Trump desalojará a personas sin hogar de Washington D. C

El plan de Donald Trump para desalojar inmediatamente a personas sin hogar de Washington D. C. surgió después de que un excolaborador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fuera agredido en un intento de robo de automóvil.

El hecho impulsó a Trump a insistir en "recuperar la capital" con nuevas medidas de seguridad. En julio, el presidente firmó una orden ejecutiva para facilitar el traslado de personas sin hogar fuera de las zonas céntricas y ordenó a las fuerzas de seguridad federales reforzar su presencia en las calles de Washington D. C.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos contradijo la iniciativa del republicano al informar que, en 2024, el crimen violento en la capital alcanzó su nivel más bajo en tres décadas, con descensos significativos en homicidios, robos y asaltos armados.

PUEDES VER: Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Reacciones tras el plan de Trump para desalojar a personas sin hogar

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D. C., rechazó tajantemente la comparación que hizo Trump entre la capital estadounidense y la ciudad iraquí de Bagdad.

"Cualquier comparación con un país devastado por la guerra es hiperbólica y falsa", declaró ante las cámaras de MSNBC. También destacó que existen múltiples vías de cooperación con el gobierno federal para seguir mejorando la seguridad.

Organizaciones como Community Partnership, que trabaja para reducir la población sin hogar, señalan que unas 3.782 personas viven en esa condición en la capital estadounidense.

