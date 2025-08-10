HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos
Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     Joven de 17 años arrestado por tiroteo en Times Square: 3 heridos     
USA

JD Vance asegura que "mucha gente" del Gobierno de Obama será acusada por el ‘Russiagate’ que afectó a Trump en 2016

El ‘Russiagate’ investiga la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y las acusaciones de colusión entre el equipo de Trump y el Kremlin.

JD Vance acusó directamente a la administración de Barack Obama.
JD Vance acusó directamente a la administración de Barack Obama. | Composición LR

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que se espera que “muchas personas” sean acusadas por la investigación relacionada con la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, conocido como el ‘Russiagate’ y que habría “perjudicado” a Donald Trump.

En una entrevista para Fox News, Vance advirtió que las investigaciones recientes a cargo de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard y el director del FBI, Kash Patel, exponen una violación significativa de la ley por parte de los funcionarios de la administración Barack Obama.

PUEDES VER: Pitbull héroe guía a un hombre hasta sus dueños inconscientes y les salva la vida en EEUU: “Un perro que los quiere mucho”

lr.pe

¿Qué dijo JD Vance sobre el ‘Russiagate’?

JD Vance afirmó que las pruebas presentadas por Gabbard y Patel fueron cruciales para demostrar una "violación agresiva de la ley" por parte de los funcionarios de Obama. Los altos funcionarios de inteligencia tenían conocimiento de que Rusia no había hackeado los sistemas electorales de EEUU en 2016 de la manera que se había alegado para beneficiar a la campaña de Hillary Clinton y perjudicar a Trump.

"Lo que hicieron básicamente fue defraudar al pueblo estadounidense para tomar los argumentos de la campaña presidencial de Clinton y convertirlos en información de inteligencia", afirmó Vance.

Por su parte, un portavoz de Obama indicó que las "acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción”, señalando que el Kremlin no manipuló los votos, pero sí influyó las elecciones.

PUEDES VER: Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

lr.pe

¿Qué es el ‘Russiagate’?

El ‘Russiagate’ es el nombre que se le dio a la investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU. Durante las pericias, miembros del equipo de campaña de Trump fueron acusados de colaborar con el Kremlin para influir en el resultado de las elecciones en favor del entonces candidato republicano.

JD Vance se refirió a los informes que desmentían las acusaciones de colusión entre Trump y Rusia, mencionando especialmente la desclasificación de documentos que demostraron que no existían pruebas suficientes de que Rusia favoreciera específicamente a Trump.

Ahora, el Pam Bondi, secretaria del Departamento de Justicia, aseguró que comenzará una investigación federal para formalizar “acusaciones formales” contra los implicados.

Notas relacionadas
Tiroteo masivo deja un muerto y múltiples heridos, incluida una niña de 5 años, en Baltimore: buscan al sospechoso en EEUU

Tiroteo masivo deja un muerto y múltiples heridos, incluida una niña de 5 años, en Baltimore: buscan al sospechoso en EEUU

LEER MÁS
Pitbull héroe guía a un hombre hasta sus dueños inconscientes y les salva la vida en EEUU: “Un perro que los quiere mucho”

Pitbull héroe guía a un hombre hasta sus dueños inconscientes y les salva la vida en EEUU: “Un perro que los quiere mucho”

LEER MÁS
Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

Macabro hallazgo del cuerpo en descomposición de un menor desaparecido que envió un mensaje de auxilio en EEUU: “Mamá, ayúdame”

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS
Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

Venezolano quiso asesinar a peruano por infidelidad de su esposa, no lo halló y mató a 3 latinos: está libre en EEUU tras ser repatriado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

USA

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Robo de Labubus: delincuentes se llevan más de US$30.000 en mercancía del peluche de moda en una tienda de EEUU

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota