JD Vance asegura que "mucha gente" del Gobierno de Obama será acusada por el ‘Russiagate’ que afectó a Trump en 2016

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que se espera que “muchas personas” sean acusadas por la investigación relacionada con la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, conocido como el ‘Russiagate’ y que habría “perjudicado” a Donald Trump.

En una entrevista para Fox News, Vance advirtió que las investigaciones recientes a cargo de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard y el director del FBI, Kash Patel, exponen una violación significativa de la ley por parte de los funcionarios de la administración Barack Obama.

¿Qué dijo JD Vance sobre el ‘Russiagate’?

JD Vance afirmó que las pruebas presentadas por Gabbard y Patel fueron cruciales para demostrar una "violación agresiva de la ley" por parte de los funcionarios de Obama. Los altos funcionarios de inteligencia tenían conocimiento de que Rusia no había hackeado los sistemas electorales de EEUU en 2016 de la manera que se había alegado para beneficiar a la campaña de Hillary Clinton y perjudicar a Trump.

"Lo que hicieron básicamente fue defraudar al pueblo estadounidense para tomar los argumentos de la campaña presidencial de Clinton y convertirlos en información de inteligencia", afirmó Vance.

Por su parte, un portavoz de Obama indicó que las "acusaciones son ridículas y un débil intento de distracción”, señalando que el Kremlin no manipuló los votos, pero sí influyó las elecciones.

¿Qué es el ‘Russiagate’?

El ‘Russiagate’ es el nombre que se le dio a la investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU. Durante las pericias, miembros del equipo de campaña de Trump fueron acusados de colaborar con el Kremlin para influir en el resultado de las elecciones en favor del entonces candidato republicano.

JD Vance se refirió a los informes que desmentían las acusaciones de colusión entre Trump y Rusia, mencionando especialmente la desclasificación de documentos que demostraron que no existían pruebas suficientes de que Rusia favoreciera específicamente a Trump.

Ahora, el Pam Bondi, secretaria del Departamento de Justicia, aseguró que comenzará una investigación federal para formalizar “acusaciones formales” contra los implicados.