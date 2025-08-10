HOYSuscripcion LR Focus

Donald Trump evalúa reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa en EEUU, según Wall Street Journal

La marihuana está en la Lista I de sustancias, considerada de alto riesgo. Trump busca reclasificarla en la Lista III en Estados Unidos.

Donald Trump podría promover la compra y venta de marihuana.
Donald Trump podría promover la compra y venta de marihuana. | Composición LR

Un reciente informe del diario Wall Street Journal reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa para favorecer la investigación medicinal.

Durante un evento de recaudación de fondos en su club de golf de Nueva Jersey, el mandatario aseguró que su administración respaldaría los cambios que beneficiarían al sector productivo de esta planta, según el informe.

¿Por qué Donald Trump quiere reclasificar la marihuana en Estados Unidos?

El informe detalló que, en la reunión privada, estuvieron presentes empresarios dedicados a la producción de marihuana, como los de Trulieve, quienes habrían apoyado económicamente la campaña presidencial de Trump en 2024.

Además, durante el primer mandato de Trump, los empresarios republicanos y prorrusos Lev Parnas e Igor Fruman fueron acusados de utilizar millones de dólares ilícitos para favorecer políticamente a su gobierno en Europa, a cambio de promover la venta legal de marihuana en el país, señala el documento.

¿Cuál es la clasificación de la marihuana en Estados Unidos?

La marihuana se encuentra en la Lista I de sustancias, lo que indica que posee un alto potencial de abuso y adicción a sus derivados. Por ello, Trump pretende reclasificarla en la Lista III, en la cual se considera menos nociva y con menor potencial de dependencia, lo que favorecería su compra y venta, así como la investigación médica y científica en Estados Unidos.

Actualmente, cuarenta estados legalizaron el uso de la marihuana con fines medicinales, mientras que solo veinticuatro lo autorizaron para uso recreativo.

