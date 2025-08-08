HOY

Mundo

Maduro superó a Osama Bin Laden y al hijo de 'El Chapo' Guzmán con la recompensa más alta de EEUU por su captura

Nicolás Maduro alcanzó una recompensa récord en su contra por parte del Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Nicolás Maduro fijado con una mayor recompensa que Osama Bin Laden por Gobierno de Estados Unidos.
Nicolás Maduro fijado con una mayor recompensa que Osama Bin Laden por Gobierno de Estados Unidos. | Composición LR

El 7 de agosto de 2025, Pam Bondi hizo público un comunicado oficial donde el Gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a un total de US$50 millones.

La Fiscal general aseguró que el dictador maneja vínculos con organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos. El fin de estos lazos serían para adentrar drogas peligrosas y violencia al país, señaló Bondi.

PUEDES VER: Trump habría usado criterios "cuestionables" para deportar y vincular a venezolanos con el Tren de Aragua, según expertos

lr.pe

La recompensa por Osama bin Laden y el hijo de 'El Chapo' Guzmán

"Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", declaró Pam Bondi sobre Nicolás Maduro. De esta forma, otras caras del terrorismo, narcotráfico y política quedaron desplazadas en el "Rewards for Justice" de EE.UU.

  • Diosdado Cabello: US$25 millones
  • Osama bin Laden: US$25 millones
  • Aymán al-Zawahirí: US$25 millones
  • Saddam Hussein: US$25 millones
  • Abu Bakr al-Baghdadi: US$25 millones
  • Vladimir Padrino López: US$15 miillones
  • El Mencho: US$15 millones
  • El hijo de 'El Chapo' Guzman: US$10 millones
  • Pablo Escobar: US$6.9 millones (incluyendo la inflación actual).
