Nicolás Maduro fijado con una mayor recompensa que Osama Bin Laden por Gobierno de Estados Unidos. | Composición LR

El 7 de agosto de 2025, Pam Bondi hizo público un comunicado oficial donde el Gobierno de Estados Unidos elevó la recompensa por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a un total de US$50 millones.

La Fiscal general aseguró que el dictador maneja vínculos con organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos. El fin de estos lazos serían para adentrar drogas peligrosas y violencia al país, señaló Bondi.

La recompensa por Osama bin Laden y el hijo de 'El Chapo' Guzmán

"Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", declaró Pam Bondi sobre Nicolás Maduro. De esta forma, otras caras del terrorismo, narcotráfico y política quedaron desplazadas en el "Rewards for Justice" de EE.UU.