Petro confronta a Trump por querer "bombardear Colombia" al atacar cárteles de droga de América Latina: "La soberanía existe"

Gustavo Petro alza la voz contra Donald Trump ante supuesto ataque militar contra cárteles en América Latina. | Composición LR | Gerson Cardoso

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solo se encuentra en una disputa con Perú. Ahora también decidió pronunciarse ante la firma secreta de Donald Trump para ejercer la fuerza militar contra cárteles de drogas en América Latina, según The New York Times.

En un evento en Córdoba, Petro declaró que el presidente de EE.UU. mandará sus aviones para bombardear Colombia. "Nos toca pensar: 'Capitán que vamos a hacer', porque entonces él va a venir a bombardear Colombia", dijo el mandatario colombiano.

Gustavo Petro buscaría coordinar con Donald Trump

"Un problema de discusión nacional, no me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe y yo prefiero hablar y coordinar que imponer, expresó el gobernante de Colombia ante la supuesta medida del mandatario de la Casa Blanca.

Petro comentó que su administración no decidió emplear la táctica de "bombardeos" de Trump contra los cárteles de drogas debido a que priorizaban la vida de los niños. "No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él", enfatizó.

Trump revive la lucha contra el narcotráfico en Colombia

Petro expresó que esta supuesta medida de Donald Trump revivirá una larga lucha de Colombia contra las drogas. "Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años de asesinados en América Latina. Toda una guerra que no puede ser", según una cita sacada del medio El Tiempo.

La posición del mandatario es evitar que el pueblo colombiano regrese a políticas de intervención, según el Tiempo. "La advertencia es una clara señal de que Colombia no aceptará un retorno a políticas de intervención que han demostrado ser ineficaces y perjudiciales", dijo Petro.